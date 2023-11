Ácido úrico elevado: principais sintomas e melhor dieta para prevenir e tratar ácido úrico alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ácido úrico é uma substância formada pelo organismo que, quando em níveis equilibrados, não apresentam nenhum problema para saúde e são eliminado pelos rins.

No entanto, muitas pessoas sofrem com o excesso de ácido úrico no organismo, ou seja, ácido úrico elevado, o que pode causar problemas para o bom funcionamento do organismo.

PERIGO DO ÁCIDO ÚRICO ALTO

O ácido úrico elevado pode causar infarto, AVC, cálculo renal ou gota. Isso acontece pois o ácido fica acumulado e calcifica, o que causa dor e os movimentos ficam restritos.

Quando o quadro está muito avançado, pode ser necessário até mesmo fazer cirurgia para retomar o movimento das articulações de forma adequada.

SINTOMAS DE ÁCIDO ÚRICO ELEVADO

O ácido úrico alto afeta principalmente os homens, mas podem ser um problema para qualquer pessoa.

Caso você tenha algum desses sintomas, pode ser que o ácido úrico esteja alterado:

deformação na articulação;

dificuldade de movimentação;

dor e inchaço nas articulações, principalmente no pé, tornozelo ou dedos;

quentura e vermelhidão na articulação.

pedras nos rins e dificuldade de urinar.

DIETA ÁCIDO ÚRICO ALTO

A dieta para regular o ácido úrico é a parte mais importante do tratamento, sendo essencial evitar alimentos contraindicados para controlar o quadro.

Durante essa dieta, a ingestão de alimentos naturais, leves e saudáveis devem ser priorizados.

Alimentos CONTRAINDICADOS para quem tem ácido úrico alto

carne vermelha em excesso;

peixes e frutos do mar;

aves em excesso;

alimentos industrializados e ricos em açúcar;

bebidas alcóolicas;

pão branco;

fígado;

refrigerante.

MELHORES CHÁS PARA REGULAR O ÁCIDO ÚRICO

Chás podem ser grandes aliados no tratamento de equilíbrio do ácido úrico no corpo.

Veja os melhores chás para quem sofre de ácido úrico elevado:

chá de cardo de leite: ajuda nas funções do fígado e "limpa" o sangue.



ajuda nas funções do fígado e "limpa" o sangue. chá de dente-de-leão: melhora as funções renal e hepática e evitam a retenção de líquido.



melhora as funções renal e hepática e evitam a retenção de líquido. chá de alcachofra: ajuda a produção de urina, fator chave na redução do ácido úrico.



ajuda a produção de urina, fator chave na redução do ácido úrico. chá de cavalinha: evita retenção de líquido e elimina toxinas no organismo.



evita retenção de líquido e elimina toxinas no organismo. chá de urtiga: atua na purificação de sangue e reduz inflamação.

Veja também: sintomas de pressão alta

Essa matéria tem fins educativos e não substitui um tratamento ou diagnóstico de um profissional de saúde. Com informações do portal do Ministério da Saúde.