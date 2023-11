VACINA CHICUNGUNHA: Estados Unidos aprovam primeira vacina contra chicungunha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vacina será comercializada com o nome Ixchiq

Da reportagem, com informações da AFP

Os Estados Unidos aprovaram, nesta quinta-feira (9), uma vacina do grupo Valneva contra a chicungunha.

Em comunicado, as autoridades sanitárias anunciaram que se trata do primeiro imunizante contra a doença viral presente na região das Américas e que se propaga pela picada dos mosquitos.

A vacina, que será comercializada com o nome Ixchiq, é autorizada para pessoas a partir de 18 anos, que estão mais expostas ao vírus, informou a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, a Food and Drugs Administration (FDA).



Segundo a Valneva, trata-se de uma vacina de vírus atenuado (vírus encontra-se ativo, mas sem capacidade de produzir a doença) de dose única e indicada para a prevenção da chicungunha em indivíduos com 18 anos de idade ou mais que apresentam risco aumentado de exposição ao vírus.

Como fabricante da primeira vacina contra chicungunha aprovada nos Estados Unidos, Valneva recebeu um voucher de revisão prioritária (PRV) da FDA, que pretende rentabilizar para ajudar a financiar os seus programas de investigação e desenvolvimento.

Com essa aprovação nos Estados Unidos, a Ichiq torna-se a primeira vacina licenciada contra chicungunha disponível no mundo.

Valneva destacou os dados finais finais do estudo de fase 3 da vacina em março de 2022. Foi mostrada uma taxa de resposta sorológica de 98,9% aos 28 dias após uma única vacinação.

Segundo a empresa, a resposta sorológica induzida pelo Ixchiq foi sustentada ao longo do tempo, com uma taxa de 96,3% seis meses depois da imunização.

Valneva garante que continuará a avaliar a persistência dos anticorpos durante pelo menos cinco anos. Os principais resultados da fase 3 do estudo da vacina foram publicados na revista científica The Lancet em junho de 2023.

Foram realizados dois ensaios clínicos na América do Norte com milhares de pessoas. Os principais efeitos secundários da vacina são dores de cabeça ou musculares, fadiga e náuseas. Em poucos casos, foram observadas reações mais graves, afirmou a FDA.

CHICUNGUNHA SINTOMAS

Entre os sintomas da chicungunha, destacam-se febre, dores intensas nas articulações, dor nas costas, dores pelo corpo, erupção avermelhada na pele, dor de cabeça, náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos, diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças).

A dor severa nas articulações dura alguns dias, mas pode persistir durante meses e, inclusive, anos.

A chicungunha "é uma ameaça emergente para a saúde mundial, com pelo menos cinco milhões de casos de infecção" pelo vírus registrados durante os últimos 15 anos, informa a FDA.

O maior risco de infecção está nas regiões tropicais e subtropicais da África, no sudeste asiático e, desde o fim de 2013, em partes das Américas.

"A infecção pelo vírus chicungunha pode provocar doenças graves e problemas de saúde prolongados, especialmente em pessoas idosas e indivíduos com problemas médicos subjacentes (comorbidades)", explica o diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa de Produtos Biológicos da FDA, Peter Marks, citado no comunicado da agência.