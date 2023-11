Sintomas da Diabetes: quais são? Como identificar? Médica explica o exame da Hemoglobina Glicada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"São necessários dois exames para diagnosticar a Diabetes, sejam dois testes de hemoglobina glicada, ou um de hemoglobina junto ao exame de glicose em jejum", explica a médica Renata Carriço (CRM 24112) em entrevista ao Jornal do Commercio.

Uma outra solução para o diagnóstico seria inserir, junto ao teste da hemoglobina glicada, um exame de tolerância à glicose.

A seguir, confira como é feita a identificação da doença e se há sinais de alerta do corpo.

Diabetes e Hemoglobina Glicada

A hemoglobina é, de maneira resumida, uma proteína que está presente nas hemácias e ajuda no transporte de oxigênio no sangue. Quando a glicose está junto à hemoglobina, forma-se a hemoglobina glicada.

É possível diagnosticar e manter a pré-Diabetes ou a Diabetes Mellitus - tipos 1 e 2 - sob controle por meio de exames, como a medição dos níveis de hemoglobina glicada.

"Enquanto a glicemia de jejum representa apenas a quantidade de açúcar no organismo em um determinado instante, a hemoglobina glicada define o comportamento da glicose no corpo durante, aproximadamente, os últimos três meses, porque ela circula ligada à hemácia, que tem duração de cerca de 90 dias", explica Renata.

"Considera-se que a hemoglobina glicada está alterada, e caracteriza a pré-Diabetes, quando ela atinge a marca entre 5,7 e 6,5. Acima de 6,5, pode significar o diagnóstico de Diabetes", diz.

No entanto, a médica alerta que apenas o exame da hemoglobina não é capaz de diagnosticar a Diabetes.

Quais os valores da Hemoglobina Glicada?

De acordo com Renata, o valor de referência considerado adequado para a hemoglobina glicada é de até 5,5, seguindo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia.

Sintomas da Diabetes

"Os sintomas da Diabetes geralmente surgem apenas quando há grandes alterações. Por isso, quando as taxas estão entre 6,5 e 10, há poucos sinais. A Diabetes só 'dá sintomas' quando está descompensada. Por isso, é importante ter um médico de confiança que ajude no rastreio frequente do açúcar no sangue", diz.

Renata também explica que os sintomas são inespecíficos, e o comum é não sentí-los. No entanto, em alguns casos podem surgir:

Perda de peso;

Sede exagerada;

Apetite aumentado;

Dores ou dormência em pés ou mãos (casos avançados);

Problemas renais (casos avançados);

Diminuição da acuidade visual (casos avançados).

Os sintomas das complicações em estágios avançados podem ser evitados, porque a Diabetes pode ser diagnosticada e tratada de forma precoce.

Como baixar a Diabetes?

Renata: São recomendadas as modificações no estilo de vida. Então, introduzir exercícios físicos e, principalmente, ter uma dieta adequada.



Existem medicações que ajudam na redução das taxas, mas a gente tende a receitar, sobretudo, no diagnóstico da Diabetes.



Também é possível prescrever medicações na pré-Diabetes para evitar a descompensação, principalmente se o paciente tem fatores de risco, como o histórico familiar da doença.

Fontes:

Especialista entrevistado: Renata Carriço (CRM 24112) - Clínica Médica.

*É importante consultar o profissional de saúde adequado para tratar o caso individual de cada paciente. Esta matéria tem apenas fins educativos.