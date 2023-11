COLESTEROL ALTO: Principais sintomas e alimentos proibidos para quem tem colesterol alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando o colesterol está alto, o transporte de gordura pelo corpo é afetado. Com isso, a gordura passa a se acumular nas veias e artérias do corpo, incluindo as do coração.



Por isso, é imprescindível que as pessoas, principalmente no grupo de risco, evitem uma alimentação rica em gordura e sedentarismo.

COLESTEROL ALTO SINTOMAS

Seu colesterol pode estar alto se você apresenta os seguintes sintomas:



cansaço;

bolinhas de gordura na pele;

sensibilidade na região da barriga;

dor de cabeça;

falta de ar;

dor no peito;

inchaço do abdômen;

palpitações.



Vale apontar que o colesterol alto em si não apresenta sinais aparentes. Os sintomas citados são consequências do quadro, como problemas no fígado e coração.

Uma pessoa pode estar com níveis altos de colesterol ruim, mas não apresentar nenhum sintoma. Por esse motivo, é sempre recomendado realizar exames de rotina.

MELHORES ALIMENTOS PARA QUEM TEM COLESTEROL ALTO



Veja os 10 melhores alimentos com baixo teor de gordura para quem tem colesterol alto:

peixes;



aveia;



azeite;



chocolate amargo;



laranja;



linhaça;



soja;



canela;



abacate;



castanhas e nozes.

ALIMENTOS PROIBIDOS PARA QUEM TEM COLESTEROL ALTO

Alguns alimentos são muito prejudiciais para o organismo e para a saúde do coração, principalmente para quem tem colesterol alto.

Veja quais alimentos não devem ser consumidos para quem tem colesterol alto:

Carnes: carne vermelha gorda, carne de porco, carneiro, cabrito, frios.

Laticínios: leite integral, creme de leite, manteiga, todos os queijos gordos.

Sobremesa: cremosos, sorvetes e doces.

Pães e Cereais: produtos industrializados, tortas, bolos, biscoitos, pães caseiros.

Gorduras/óleos: bacon, manteiga, margarina, maionese e frituras.

LEIA: Remédio caseiro para quem tem colesterol alto

CHÁS PARA COLESTEROL ALTO

Chá de alcachofra



Chá de dente-de-leão

Chá de cúrcuma

Chá mate

Chá verde

7 BEBIDAS QUE AJUDAM A REDUZIR O COLESTEROL



Esta matéria possui fins educativos e não substitui um diagnóstico médico. Se suspeita ou sofre de colesterol alto, siga o tratamento adequado prescrito por um profissional de saúde. Com informações do Ministério da Saúde.