Botox capilar: possui cabelos fracos? Especialista explica como pode resolver esse problema

Os seus cabelos precisam de ajuda? Muitas pessoas tendem a desgastar a fibra e fazer com que perca massa. Com isso, os fios ficam quebradiços, frágeis e opacos com o tempo. Uma das formas de recuperação é o botox capilar. Pensando em lhe ajudar, o NE10 entrevistou a cabelereira Adriana Felício para dizer o que é o tratamento, explicar os procedimentos e diferenças com selagem e progressiva.

Um estudo da Unilever - empresa multinacional que vende produtos de higiene pessoal - mostrou que, somente no Google, 427 mil pessoas pesquisaram sobre o tratamento em 2022.

Além disso, a pesquisa apontou que 88% das mulheres preferem fazer a selagem no salão e não em casa, enquanto 78% delas responderam que optariam por um profissional da área.

Botox capilar: o que é, para que serve e quais os riscos?

O tratamento ajuda a hidratar e fortalecer os cabelos e os frizz - fios que ficam arrepiados no topo da cabeça e desalinhados no comprimento - e controle do volume. O procedimento é feito com um composto que contém nutrientes, vitaminas e proteínas para o couro cabeludo.

Segundo a cabelereira, os riscos dependem da quantidade do formol que usa para alisar os fios. Isso porque a cada uso vai perdendo a queratina do cabelo - fibra que dão resistência e proteção.

"Se não repor, o cabelo vai ficar fino. Uma aplicação incorreta pode danificar o couro cabeludo. Têm pessoas que até perdem a fixação do cabelo e vai reduzindo até ficar sem", revelou.

Como fazer hidratação no cabelo com botox capilar?



Abaixo, os três passos necessários para a implantação do botox capilar de maneira correta:

Lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo.



Secar bem (não deixar úmido) e aplicar em mechas finas o botox



Esperar por cerca de uma e meia (no máximo) - o tempo depende se for muito crespo ou ondulado, para poder ter o efeito do botox aplicado corretamente.



"Se você fez uma vez, vai ter que sempre estar fazendo porque a raiz do cabelo vai crescer e, com isso, necessita usar o produto novamente para alisar de novo, se quiser manter alisado", contou.

Qual é o melhor tratamento? Botox, selagem ou progressiva?

De acordo com a cabelereira, tanto botox quanto a selagem e a progressiva fazem o mesmo efeito. A diferença está entre o tempo de duração entre os três procedimentos.

Selagem - três meses;

progressiva - um mês;

botox - uma a dois meses de duração.

"O mercado (de vendas) diz que tem diferença, mas a gente que aplica botox e trabalha com o cabelo vê na prática que a diferença é a duração que cada método tem", afirmou Adriana.

Os produtos para o botox capilar podem ser encontrados em lojas de venda de produtos para cabeleireiros. O preço varia de acordo com a marca e a quantidade de produto comprado.



Esta matéria foi escrita após consulta a cabelereira Adriana Felício.