Retenção de líquido: saiba como combater inchaço com dicas de nutricionistas

Algumas vezes, o corpo não consegue eliminar os fluidos em excesso e estes acumulam-se nos tecidos, o que provoca edemas (inchaço), sobretudo nas pernas, tornozelos, mãos e abdômen. A esse fenômeno chama-se retenção de líquidos.

Aprender a combatê-lo é uma questão de bem-estar. Pensando nisso, o JC conversou com as nutricionistas Fernanda Ribeiro e Laura Siqueira, que deram dicas sobre como eliminar a retenção dos líquidos no corpo.

O que causa a retenção de líquidos?

Antes de tudo, é importante saber o que leva à retenção de líquidos no corpo. Sobre isso, Ribeiro explica que "o nosso corpo realiza um fenômeno fisiológico que chamamos de mecanismo do balanço hídrico, que nada mais é do que o que ingerimos de líquido deve ser igual ao que excretamos. Através, principalmente, da produção de urina é que o corpo faz isso. Além da urina, também há líquido sendo excretado através das fezes e transpiração. Esse mecanismo é importante porque mantém nosso corpo saudável".

"E se por algum motivo não conseguimos excretar esse líquido, ele fica retido, provocando o que a gente chama de edema, que é mais conhecido como inchaço ou retenção de líquido, sendo fácil observar os sinais", complementa a profissional.

A síndrome edemigênica causa o aparecimento de edemas nas regiões periféricas do corpo - Freepik

Na prática, a retenção ocorre por motivos específicos, como explica Laura Siqueira. "Pode surgir devido ao consumo excessivo de sal, consumo alcoólico, alterações hormonais na TPM, na gravidez, prática irregular de atividade física ou até mesmo a falta dessa prática".

Além disso, fatores ambientais também podem estar associados à retenção. "Essa sensação de inchaço é mais comum no verão devido às altas temperaturas. A circulação venosa do corpo sofre uma dilatação fisiológica, uma reação natural dos corpos para se adaptar ao ambiente".

Quais os sintomas?

Fora o aumento de peso, a retenção de líquidos pode também se manifestar através da sensação de pernas pesadas, distensão abdominal, cãibras e mal-estar.

Para identificar o inchaço, Fernanda Ribeiro dá algumas recomendações. "Uma dica que eu dou é a de pegar o polegar e pressionar por trinta segundos contra o tornozelo. Passado esse tempo, se você observar que a pele demorou a voltar, significa que está retendo líquido".

"Além disso, existe também o ganho de peso repentino: de dia você se pesou e observou que estava, digamos, com 60kg e à noite você vê que está pesando 60,8kg. Ou seja, há um ganho de 800g muito repentino. Vale observar também algumas roupas que ficam apertadas que antes não estava ficando, um anel que antes entrava com facilidade e agora está custando a entrar", destaca a nutricionista.

O que fazer para combater?

Como a retenção de líquidos pode vir de diversos fatores, as recomendações devem vir após a identificação da causa real do quadro.

Porém, algumas orientações gerais podem ser seguidas, como comenta a nutricionista Fernanda Ribeiro: "a gente pode recomendar para esse paciente reduzir o consumo de alimentos industrializados, de sal e aumentar principalmente a ingestão de água".

Aumentar a ingestão hídrica é uma das estratégias para diminuir a retenção de líquido - Imagem: Pexels

"Porque às vezes o paciente que retém água, bebe pouca, então uma estratégia é aumentar o consumo hídrico. Aumentar a atividade física - que é um forte aliado -, o consumo de alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes, hortaliças, são estratégias de redução dessa retenção de líquido", completa a profissional.

Laura Siqueira ainda dá outras orientações para reduzir a retenção. "Praticar atividade física de forma regular, consumir alguns alimentos que são ricos em magnésio, como os grãos integrais, por exemplo, e aqueles ricos em potássio. Eles vão ajudar no equilíbrio hidroeletrolítico, principalmente as oleaginosas, como beterraba e mamão".

Quais chás são bons para retenção de líquido?

Os chás podem atuar no combate desse quadro. "É importante optar por alimentos in natura e chás, principalmente os chás diuréticos e anti-inflamatórios como cavalinha, gengibre, leite de leão e centelha asiática", recomenda Laura Siqueira.

"Mas não bastam os chás, tem que haver um conjunto e a inclusão de todos esses elementos. Conseguir misturar alguns desses alimentos que eu citei em algumas receitas vai favorecer a diminuição dessa retenção de líquido", finaliza.



Fernanda Ribeiro salienta a importância de consultar um profissional qualificado para conduzir o tratamento. "O paciente que está com essa retenção de líquido deve procurar identificar a causa e o nutricionista que vai dizer quais são as principais estratégias".

*Esta matéria foi escrita após consulta com a nutricionista clínica Fernanda Ribeiro (CRN6-16675) e a nutricionista Laura Siqueira (CRN6-19916), professora do curso de Nutrição do UniFBV Wyden.