Protagonismo, direitos, políticas públicas e bem-estar do idoso pautam evento sobre longevidade no Recife

A prevalência de pessoas com mais de 60 anos no Brasil chegou a 15,8%, de acordo com dados apresentados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número significa o aumento de 46% desses indivíduos, em comparação com o Censo de 2010.

Diante dessa realidade e da urgência em discutir a qualidade de vida dessa população, o Recife vai sediar, nas próximas quinta e sexta-feira (dias 16 e 17), a quinta edição do Fórum Sesc da Longevidade.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no site: cursos.sescpe.com.br.

"É urgente pensar em como a sociedade se relaciona com a pessoa idosa, de que forma garante seus direitos e pensa em políticas e práticas que levem bem-estar, segurança e protagonismo para ela. E é ainda mais simbólico esse aumento ser registrado em 2023, com o marco dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa", diz a coordenadora de Assistência e Bem-Estar do Sesc Pernambuco, Mônica Buarque, organizadora da iniciativa.

O evento acontece presencialmente no bloco G e nos auditórios G1 e G2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista, Centro do Recife. Haverá algumas transmissões ao vivo.

Com o tema As políticas públicas no processo de envelhecimento: 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, um direito de envelhecer, o Fórum espera a participação de aproximadamente 600 pessoas, em especial idosos, profissionais e estudantes de áreas que atuam no envelhecimento.

Durante os dois dias, o público poderá assistir a palestras e debates, que vão considerar abordagens como aspectos jurídicos, raça e gênero, entre outros.

A abertura da programação será às 14h com Alexandre Silva, secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em seguida, Valdenice José Raimundo, doutora em Serviço Social e Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Raça, Gênero e Políticas Públicas da Unicap, abordará o protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, com foco nos desafios do envelhecimento negro, a luta pelo direito de viver com dignidade.

A programação do primeiro dia será encerrada por Colly Holanda, geógrafa, escritora, promotora cultural e intérprete. Ela trará a experiência com a literatura, a partir do processo de envelhecimento.

O segundo dia de atividade terá início às 9h. Até 17h, serão discutidos temas como envelhecimento da pessoa idosa com deficiência, Estatuto da Pessoa Idosa e principais aspectos jurídicos, invisibilidade da pessoa idosa desde a rua até a institucionalização e garantia de direito para o envelhecimento LGBTQIAP+, além de outros assuntos.

Durante o evento, será lançada uma cartilha digital, elaborada pelo Conselho Regional de Psicologia, em comemoração aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa: Ginástica para o Cérebro - Ressignificando o Processo de Envelhecimento.

Além dessas atividades, o Sesc vai levar para a Sala Aquário da instituição o Espaço Viver Bem, com serviços de massoterapia, vivências de ioga, nutrição e ginástica para o cérebro. Os momentos vão acontecer nos intervalos da programação.