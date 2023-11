DENGUE: Sorotipo 3 da dengue ressurge e dispara alarme por risco de nova epidemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A volta da circulação de um tipo de dengue, há tanto tempo ausente, preocupa os especialistas. Eis a razão: o risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população

O sorotipo 3 do vírus da dengue ressurgiu recentemente no Brasil, após mais de 15 anos sem causar epidemias no País. Já foram registrados casos da infecção este ano, em Roraima, na região Norte, e no Paraná, no Sul. Dessa maneira, especialistas acendem o alerta para o risco de uma nova onda da doença causada por esse sorotipo viral.

Essa preocupação é maior em locais onde atualmente há uma calmaria em relação à incidência da dengue, como Pernambuco e Rio de Janeiro.

O assunto foi debatido durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (14). Realizado pela biofarmacêutica Takeda, o evento virtual apresentou o impacto da dengue no Brasil e os resultados de uma pesquisa que ouviu 2 mil pessoas em todo o País.

Encomendado a Ipsos pela Takeda e com a coordenação científica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), o levantamento revelou que três em cada dez brasileiros já tiveram dengue e 69% conhecem alguém que já teve a doença. Entre os já acometidos, 69% foram diagnosticados uma vez, 23% duas vezes e 6% três vezes ou mais.

O infectologista Alberto Chebabo, presidente da SBI, traçou um panorama do cenário da dengue, que tem chamado a atenção pelo aumento do número de casos recentemente, especialmente nos Estados do Sudeste e Sul do País.

Questionado pela reportagem do JC por que os Estados do Nordeste, como Pernambuco, continuam a apresentar um cenário de calmaria em relação à dengue e outras arboviroses, Chebabo disse que a explicação pode estar no fato de boa parte da população da região ter ficado imunizada após o período de tríplice epidemia (dengue, chicungunha e zika) vivido nos anos de 2015 e 2016.

Por outro lado, ele diz que o panorama de calmaria na região sinaliza um maior risco de ressurgimento de surtos decorrentes do sorotipo 3 do vírus da dengue.

A questão é que a circulação de um tipo de dengue, há tanto tempo ausente, preocupa os especialistas. Eis a razão: o risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população, já que poucas pessoas foram infectadas por esse vírus desde as últimas epidemias registradas no começo dos anos 2000.

Vale explicar que o vírus da dengue possui quatro sorotipos. A infecção por um deles gera imunidade contra o mesmo sorotipo, mas é possível ser infectado novamente se houver contato com um sorotipo diferente.

Existe ainda o perigo da dengue grave, que ocorre com mais frequência em pessoas que já tiveram a doença e são infectadas novamente, por outro sorotipo.

O que os brasileiros sabem sobre dengue?

A pesquisa encomendada a Ipsos pela Takeda e coordenada pela SBI trouxe ainda o conhecimento dos brasileiros sobre os tipos de dengue. Quando perguntados sobre quantas vezes uma pessoa pode ter a doença, 69% dos entrevistados não souberam responder, 12% disseram por um número ilimitado de vezes, 18% entre uma e três vezes e apenas 2% acertaram a resposta: 4 vezes.

"Há uma falsa ideia de imunização após infecção por dengue. Ou seja, a pessoa que já pegou acredita estar imune à doença. Precisamos alertar que existem quatro tipos de dengue e, portanto, cada pessoa pode ser infectada até quatro vezes", reforçou Chebabo.

O infectologista ainda sublinhou que a dengue está presente na vida do brasileiro de alguma forma, seja porque já tiveram a doença, conhecem alguém que teve ou porque estão preocupados com o risco de infecção. "No entanto, as medidas de controle do vetor são insuficientes, e os casos só estão aumentando", analisou.

Segundo dados do Ministério da Saúde, existem mais de 1,6 milhão de casos registrados de dengue no Brasil e 1 mil mortes em 2023, superando os casos de 2022 (cerca de 1,4 milhão) e quase atingindo o mesmo patamar de óbitos (1.016).

"Precisamos também esclarecer mitos relacionados à infecção e reforçar que a dengue é uma doença democrática. Ela está presente em todo o Brasil, seja em localidades de clima quente ou frio, atingindo todas as classes sociais", frisou a infectologista Rosana Richtmann.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de junho a 31 de julho de 2023, com 2 mil pessoas, acima de 18 anos, de todas as classes sociais e regiões do País, por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Impacto da doença nas medidas de controle

Entre aquelas que tiveram a dengue, 70% afirmam que fizeram mudanças em casa após o diagnóstico:

cuidados com os recipientes com água parada (27%)

tampar reservatórios de água (12%)

remover água parada de vasos (11%)

maior limpeza no quintal de casa (10%)

deixam garrafas com a boca para baixo (8%)

colocam areia nos vasos de plantas (8%)

No entanto, 30% delas não realizaram qualquer tipo de medida preventiva.



Necessidade de maior conhecimento

O levantamento revelou ainda que mitos relacionados à infecção pelos vírus da dengue ainda persistem:

acreditam que a dengue ocorre exclusivamente no verão (43%)



pensam que a doença só atinge pessoas das classes sociais mais baixas (25%)



acham que só ocorre em regiões endêmicas (25%)



pensam que a dengue não está presente onde moram (21%)



que a doença não acontece nas cidades grandes (21%)

Em relação aos sintomas, 98% dos entrevistados disseram que buscariam cuidados especializados se desconfiassem da dengue, mas conhecem poucos sintomas associados à doença.

A maioria cita febre (81%), dor no corpo/ dores musculares (57%) e dor de cabeça (39%).

Além disso, 73% das pessoas têm conhecimento de que a picada do mosquito é a forma de infecção.

Novas medidas de prevenção

Quanto às novas formas de combate à dengue, a possibilidade da vacinação contra a doença ainda é desconhecida pela maioria dos entrevistados (73%).

No entanto, entre aqueles que já ouviram falar do tema (27%), 86% acreditam na eficácia da vacina.

"Vemos que a dengue é uma preocupação nacional, e a população está mais atenta para as formas de controle do vetor. As campanhas de conscientização continuam sendo necessárias. Precisamos unir esforços para ampliar as formas de controle da doença", analisou a diretora médica da Takeda Brasil, Vivian Lee.