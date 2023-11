CÂNCER: Real Hospital Português se une à Rede Einstein de Onco e Hematologia em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Executivos do projeto destacam que, com a integração RHP/Einstein, não faz sentido os pacientes terem que se deslocar para outros centros em busca de tratamentos

A área de oncologia do Real Hospital Português (RHP), localizado no bairro de Paissandu, área central do Recife, passa a integrar a Rede Einstein de Oncologia e Hematologia.

Trata-se de um modelo de atuação do Centro de Oncologia e Hematologia Einstein Família Dayan – Daycoval, que tem como objetivo disseminar os conhecimentos e a qualidade da oncologia Einstein e compartilhar boas práticas de gestão com organizações em todo o Brasil.

Já o Real Hospital Português, há 168 anos servindo a população de Pernambuco e referência em toda região Nordeste do País, tem em seu DNA a busca por inovações para oferecer o melhor tratamento e acolhimento a todos os seus pacientes e, em especial, nas terapias de cuidados da oncologia, especialidade médica que tanto tem demandado cuidados em todo o mundo.

Somente no Brasil, estima-se que anualmente mais de 700 mil novos casos de diagnósticos de câncer.

"Pacientes podem contar agora, além da reputação e solidez de quase dois séculos da atuação do Real Hospital Português na região Nordeste, com a excelência Einstein em oncologia, reconhecida globalmente. Damos um primeiro e grande passo rumo a algo muito maior, incluindo ensino, pesquisa e inovação e outras áreas da medicina. O setor de saúde ganha muito com isso", diz o CEO do RHP, Vaninho Antonio.

EM CINCO ESTADOS BRASILEIROS

"O Centro de Oncologia e Hematologia Einstein Família Dayan – Daycoval vem, ao longo dos anos, ganhando abrangência por meio de cooperação com instituições hospitalares e organizações, fomentando acesso a uma assistência de qualidade para um número maior de pacientes. A Rede de Oncologia é um exemplo disso. Baseada em colaboração com várias clínicas, já está nos Estados de São Paulo, Amazonas, Distrito Federal, Paraná e, agora, chega a Pernambuco", afirma o diretor médico do Centro de Oncologia e Hematologia Einstein, Sérgio Araújo.



A iniciativa tem alcance clínico e acadêmico, com transferência de conhecimento entre as organizações e com desenvolvimento de projetos científicos.

O compartilhamento de protocolos e discussão de casos em tumor board conjunto para os casos de alta complexidade também estão previstos.



"Queremos trazer um olhar diferenciado para a experiência do paciente oncológico, tanto pela segurança e qualidade assistencial quanto pelo acolhimento. Traremos um forte intercâmbio para nosso corpo clínico e para as estruturas assistenciais", ressalta a superintendente de Mercado & Marketing do RHP, Jaquelinne Lira.

"Não faz sentido os pacientes terem que se deslocar para outros centros em busca de tratamentos, se temos aqui no Recife o mesmo protocolo clínico e chancelado por esse padrão de excelência", afirmam os executivos do projeto.

INVESTIMENTOS DE R$ 100 MILHÕES

Para expandir a atuação em oncologia, o Real Hospital Português está em curso com um plano de investimentos de R$ 100 milhões, que estão sendo alocados em diversas frentes, como a destinação total de um dos edifícios, com 16 pavimentos, onde está sendo criado o primeiro Centro Integrado de Oncologia dentro do maior complexo hospitalar das regiões Norte e Nordeste.

Numa mesma infraestrutura de ambulatórios, centro cirúrgico e apartamentos, estão reunidas todas as especialidades médicas e tecnologias de ponta para a comodidade dos pacientes e equipes de cuidados.

Na primeira fase da modernização, a capacidade de atendimentos mais que dobrará, permitindo mais conforto aos pacientes e seus familiares.

"Com a iniciativa conjunta entre as organizações, não há dúvida que o fluxo de pacientes será ainda maior", destaca Vaninho Antonio.