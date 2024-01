Treino de trapézio: 6 exercícios eficientes para trabalhar o trapézio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você está em busca de ombros poderosos e uma postura imponente, o treino de trapézio é a chave para alcançar esses objetivos.

O trapézio, uma parte essencial da musculatura dos ombros e do pescoço, desempenha um papel importante em diversos movimentos cotidianos.

Nesta matéria, faleremos sobre essa parte do corpo a apresentaremos 6 exercícios para trabalhar o trapézio. Acompanhe!

O que é o trapézio



Antes de nos aprofundarmos nos exercícios, é fundamental compreender a anatomia do trapézio.

Localizado na parte superior e central das costas, este músculo triangular se estende desde a base do crânio até a região média das costas, contribuindo para a estabilidade dos ombros e do pescoço.

Benefícios do treino para trapézio



Investir no treino para o trapézio não se resume apenas a moldar a estética dos ombros.

Ao fortalecer essa região, você melhora a estabilidade dos ombros, reduzindo o risco de lesões, e contribui para uma postura mais ereta.

Além disso, um trapézio bem desenvolvido pode aprimorar a funcionalidade dos membros superiores, facilitando a execução de uma variedade de movimentos.

6 exercícios para o treino de trapézio

Conheça agora 6 exercícios para fortalecer e definir o trapézio.

1. Remada alta

Este exercício visa o trapézio e os músculos das costas.

Com uma barra à frente, mantenha as costas retas e puxe a barra em direção à parte superior do peito, contraindo os músculos do trapézio no movimento de elevação.

Mantenha o controle durante toda a amplitude do movimento para obter máximos benefícios.



2. Encolhimento de ombros

Com halteres nas mãos, mantenha os pés na largura dos ombros.

Eleve os ombros em direção às orelhas, contraindo o trapézio no topo do movimento. Retorne os ombros à posição inicial de maneira controlada.

Este exercício foca especificamente no trapézio superior.



3. Elevação lateral com halteres

De pé, com halteres nas mãos ao longo do corpo, levante os braços para os lados até a altura dos ombros.

Concentre-se na contração do trapézio durante o movimento ascendente e desça os halteres de maneira controlada.



4. Prancha com elevação de ombros

Em posição de prancha, alterne elevando os ombros em direção ao teto. Este exercício não só fortalece o trapézio, mas também desafia a estabilidade do core.



5. Alongamento do trapézio

Incline a cabeça para um lado, estendendo o pescoço suavemente para alongar o trapézio. Repita para o outro lado.

Este exercício é crucial para manter a flexibilidade e prevenir a rigidez muscular.



6. Rotação dos ombros

Gire os ombros para frente e para trás em movimentos circulares para promover a flexibilidade e aquecimento do trapézio.

Este é um exercício simples, mas eficaz, para melhorar a mobilidade.

Importância da alimentação para resultados



Não podemos ignorar a influência da alimentação nos resultados do treino.

Consumir uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e minerais, é essencial para o desenvolvimento muscular e recuperação.

Certifique-se de incluir alimentos como carnes magras, ovos, frutas, vegetais e grãos integrais para potencializar os benefícios do seu treino de trapézio.



