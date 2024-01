4 sinais incomuns de glicose alta; veja sintomas de diabetes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira 4 dos sintomas incomuns de glicose alta no sangue

A diabetes, conhecida como uma doença silenciosa devido à sua evolução muitas vezes imperceptível para o paciente, apresenta sintomas inespecíficos, o que pode atrasar o diagnóstico.

Sem cura, ela afeta diversos órgãos do corpo, causando danos aos rins, coração, olhos, entre outros, devido à falta de insulina necessária para transportar a glicose às células.

Por causa disso, é importante realizar exames periódicos para identificar a presença ou não da diabetes. Entre os principais sintomas da doença estão sede constante, fome e vontade de urinar várias vezes.

No entanto, outros sinais de glicose alta, que podem indicar a presença da doença, são pouco conhecidos. Confira abaixo.

4 sinais incomuns de glicose alta

1. Visão turva



Os altos níveis de glicose provocam inflamações, podendo resultar em retinopatia diabética, levando a uma visão turva e ao surgimento de manchas escurecidas, podendo levar à cegueira.

2. Formigamento nas pernas



A diabetes afeta a circulação sanguínea nas extremidades, podendo causar fraqueza e formigamento nas pernas devido à piora do retorno venoso.

3. Infecções genitais



O excesso de glicose desequilibra a flora vaginal, favorecendo o crescimento de bactérias e aumentando o risco de candidíase e infecções urinárias.

4. Impotência sexual



Nos homens, problemas circulatórios decorrentes da diabetes podem levar a dificuldades de ereção, sendo esta uma complicação que muitas vezes leva à descoberta da condição.

Diagnóstico

A diabetes é uma doença sistêmica que produz sintomas em diversas partes do corpo, e os sinais mais comuns incluem boca seca e urina excessiva. Os sintomas menos frequentes, como visão turva, formigamento nas pernas e complicações genitais, muitas vezes não são associados à diabetes.

O diagnóstico precoce é crucial, e exames periódicos são recomendados para monitorar o nível de açúcar no sangue. O tratamento, baseado no controle dos níveis de glicose, requer mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação saudável e prática regular de exercícios.

Fonte: Metrópoles