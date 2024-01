Qual o melhor tratamento para diabetes? Veja como controlar glicemia alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manter o controle dos níveis de glicose é fundamental para conduzir uma vida saudável e reduzir os riscos de complicações associadas ao diabetes.

A meta primordial no tratamento do diabetes é gerenciar os níveis de glicose. Ao zelar pela sua glicemia, você aumenta as possibilidades de desfrutar de uma vida saudável, minimizando as complicações.

Tipos de tratamento para diabetes

Terapia de insulina

Se você possui diabetes tipo 1, é necessário receber insulina, uma vez que o corpo não produz esse hormônio crucial. No caso do diabetes tipo 2, pode haver a necessidade eventual de insulina. Diversas formas de administração estão disponíveis, como a tradicional ampola e seringa, as canetas de insulina e as bombas de infusão de insulina.

Ampola e seringa

O método convencional de administração requer a injeção manual de insulina, geralmente diariamente. Tradicionalmente, a insulina é retirada de uma ampola e injetada na camada subcutânea da pele através de uma seringa descartável.

Caneta de insulina

Os sistemas de caneta envolvem um cartucho de insulina inserido em uma caneta giratória, equipada com uma agulha descartável na ponta, possibilitando doses mais precisas de insulina.

Bombas de insulina

As bombas de infusão de insulina, portáteis e compactas, liberam insulina continuamente. Podem ser utilizadas em diversas áreas, incluindo uma cinta ou bolsa dentro da roupa, liberando a insulina por meio de uma cânula sob a pele.

Estudos em adultos mostram que a terapia com bomba de infusão de insulina pode oferecer um controle glicêmico superior aos regimes convencionais de múltiplas injeções diárias para pessoas com diabetes tipo 1.

Diabetes tipo 2

O tratamento inicial para o diabetes tipo 2 envolve a implementação de um plano alimentar saudável e um programa de atividade física. Caso isso seja insuficiente, medicamentos orais ou insulina podem ser prescritos.

Monitores contínuos de glicose

Esses dispositivos portáteis monitoram constantemente os níveis de glicose, fornecendo informações em tempo real sobre as tendências glicêmicas. Esses dados podem aprimorar o tratamento do diabetes e reduzir os riscos de complicações associadas à doença.

Fonte: MedTronic