5 dicas para diminuir a glicose no sangue: veja alimentação para diabetes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A elevação da glicose, conhecida como hiperglicemia, ocorre quando há um excesso de açúcar no sangue, resultando em deficiência de insulina, o hormônio encarregado de transportar a glicose pelo corpo.

Esse desequilíbrio, muitas vezes originado por escolhas alimentares inadequadas, pode ser tratado por meio de alterações na dieta e no estilo de vida. Em entrevista ao Metrópoles, a nutricionista Inarí Ciccone compartilhou cinco orientações para reduzir os níveis de glicose no sangue.

Tipos de diabetes

O diabetes mellitus pode se manifestar de maneiras diversas, apresentando diferentes tipos. Independentemente da variante, é crucial que os pacientes busquem atendimento médico especializado ao perceberem qualquer sintoma, para iniciar o tratamento imediatamente.

Tipo 1



O diabetes tipo 1 é, em geral, uma doença crônica não transmissível e hereditária, afetando de 5% a 10% do total de diabéticos no Brasil. Embora seja mais comum em adultos, também pode se manifestar em crianças. Geralmente diagnosticado na infância ou adolescência, pessoas com histórico familiar de diabetes devem realizar exames regularmente para monitorar os níveis de glicose no sangue.

O tratamento envolve o uso diário de insulina e/ou outros medicamentos para controlar a glicose. A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida, sendo a prevenção baseada em práticas saudáveis de vida, como alimentação equilibrada, atividades físicas e a evitar álcool, tabaco e outras substâncias.

Tipo 2



O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não utiliza adequadamente a insulina produzida. Seu surgimento está diretamente ligado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. É crucial manter acompanhamento médico para tratar essas condições associadas, que frequentemente coexistem com o diabetes. Aproximadamente 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo.

Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA)



Este tipo de diabetes atinge principalmente adultos e representa um agravamento do diabetes tipo 2. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um processo autoimune, em que o organismo começa a atacar as células do pâncreas. O acompanhamento médico é essencial para o tratamento adequado desse quadro.

5 dicas para diminuir a glicose no sangue

1. Inclusão de alimentos ricos em fibras solúveis



Incorporar fibras solúveis nas refeições, como chia e linhaça, é uma estratégia eficaz para diminuir a concentração de açúcar no sangue. Essas fibras desempenham a função de envolver o bolo alimentar, retardando a absorção da glicose e prevenindo picos de liberação de insulina.

Isso, por sua vez, alivia a carga sobre o pâncreas, órgão sobrecarregado pelo acúmulo de insulina, evitando assim o desenvolvimento da diabetes tipo 2.

2. Frutas não são inimigas



Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a maioria das frutas auxilia na regulação da glicemia. O abacate, por exemplo, é uma fonte de gorduras benéficas, essenciais para a formação de hormônios e do colesterol bom no sangue. Com apenas 6g de carboidratos a cada 100g, além de ser rico em fibras, o abacate promove saciedade por períodos mais longos.

3. Vegetais e legumes coloridos



Alimentos de origem vegetal, assim como as frutas, são ricos em fibras que proporcionam saciedade, vitaminas, minerais e menos carboidratos em geral.

Opções como abobrinha e alho-poró, com apenas 6g de glicose em 100g, são escolhas excelentes. Alface, rúcula e agrião, por sua vez, contêm quantidades mínimas de açúcar e devem ser incluídos na alimentação de quem busca controlar a glicose.

4. Utilização de alimentos doces nas preparações



A preparação de alimentos com frutas naturalmente doces, como maçã, banana, damasco e tâmara, é uma alternativa para aqueles que desejam controlar a glicemia.

Inarí destaca que, mesmo que algumas frutas possuam alto teor de açúcar, sua composição nutricional é significativamente melhor do que a do açúcar refinado ou adoçantes químicos.

5. Evitar sucos e bebidas industrializadas



Bebidas industrializadas, mesmo as sem adição de açúcar, devem ser evitadas, pois além da sacarose, outros tipos de açúcares presentes nesses produtos podem prejudicar o metabolismo da glicose.

A nutricionista sugere a preparação de sucos utilizando frutas, equilibrando-as com ingredientes hidratantes como água de coco, ou optando por sucos com baixo índice glicêmico, como os de limão, melão ou abacaxi. Combinações como laranja com abacaxi ou morango são indicadas para equilibrar o teor de açúcar na bebida.