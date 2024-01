Exames para medir glicose no sangue: veja tabela da glicose alta por idade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem necessita realizar exames para diabetes dispõe de uma variedade de testes que auxiliam no monitoramento dos níveis de glicemia no sangue. Através desses exames, os médicos podem identificar tanto a pré-diabetes quanto a diabetes, permitindo a prescrição do tratamento mais adequado para cada paciente.

Se você está buscando informações sobre os exames para diabetes e ainda tem dúvidas sobre suas funções, continue lendo para conhecer os cinco principais testes utilizados para identificar ou monitorar a condição da doença.

Principais exames para diabetes

1. Exame de glicemia



O exame de glicemia visa medir os níveis de glicose no sangue, sendo essa substância um tipo de açúcar transportado pela corrente sanguínea e utilizado como fonte de energia pelo corpo. Ao analisar a coleta de sangue, é possível identificar a diabetes por meio de níveis elevados de glicose, um distúrbio conhecido como hiperglicemia. Geralmente recomendado para pessoas acima dos 40 anos ou com fatores de risco, os valores de referência são:



- Normal: abaixo de 100 mg/dl

- Pré-diabetes: entre 100 e 125 mg/dl

- Diabetes: mais de 125 mg/dl.



É essencial realizar o exame em jejum de 8 horas para resultados precisos, e o médico pode solicitar outros testes, como hemoglobina glicada e teste oral de tolerância à glicose, para uma avaliação mais abrangente.

2. Teste oral de tolerância à glicose



Também conhecido como exame da curva glicêmica, esse teste avalia o funcionamento do organismo exposto a várias concentrações de glicose. O procedimento inclui medições antes e após o paciente ingerir algo açucarado.

A coleta ocorre em três etapas: em jejum de pelo menos 8 horas, 1 hora após a ingestão e 2 horas após a primeira medição. Valores após duas horas de ingestão são:



- Normal: abaixo de 140 mg/dl e 199 mg/dl

- Pré-diabetes: entre 140 mg/dl e 199 mg/dl

- Diabetes: igual ou superior a 200mg/dl.

3. Teste de hemoglobina glicada



O teste de hemoglobina glicada, também chamado de hemoglobina glicosilada, é realizado com o paciente em jejum.

Ele fornece uma avaliação da quantidade de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Os valores de referência são:



- Baixo risco: inferior a 5,7%

- Risco de diabetes: entre 5,7% a 6,4%

- Diabetes: igual ou acima de 6,5%.



Além de diagnosticar a diabetes, o exame é útil para avaliar a progressão e identificar riscos de complicações como doenças cardíacas, cegueira e insuficiência renal.

4. Frutosamina



O exame de frutosamina mensura os níveis de glicação da albumina, uma proteína do sangue. Ele proporciona uma visão do controle glicêmico nas últimas 2 semanas, sendo indicado quando a medição da hemoglobina glicada não é confiável. Os valores variam conforme o laboratório de análises clínicas.

5. Glicemia pós-prandial



Esse exame avalia os níveis de glicose no sangue após a ingestão de alimentos contendo carboidratos. Os resultados são verificados cerca de 2 horas após a refeição. Para casos gerais, a meta é de 140 mg/dl, enquanto para situações especiais, o limite é de até 180 mg/dl.

Se você precisar realizar exames para diabetes, é fundamental seguir as orientações médicas para garantir resultados precisos e uma avaliação abrangente da condição.

Fonte: Laboratórios Unidos