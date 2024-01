10 hábitos para baixar glicose alta no sangue; veja como diminuir glicemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Diabetes é uma condição que afeta um grande número de pessoas e a expectativa é que esse número continue crescendo.

Explorar abordagens além do tratamento convencional é crucial para que os diabéticos possam viver com qualidade. Modificar hábitos prejudiciais à saúde, estabelecer uma rotina organizada e contar com o apoio da família são elementos fundamentais para uma convivência bem-sucedida com a doença.

Além disso, a realização de exames preventivos e o acompanhamento médico por meio de check-ups regulares possibilitam a identificação precoce de potenciais complicações, assegurando um tratamento mais efetivo. Veja a seguir 10 mudanças de hábitos que permitirão que você viva bem com o Diabetes.

10 hábitos para baixar glicose alta no sangue

01: Busque uma redução de peso

Perder 5% do peso corporal (de massa gorda) é suficiente para observar um grande impacto na saúde de pacientes com Diabetes tipo 2. Isso contribui para melhorar os níveis de açúcar no sangue, reduzir a necessidade de medicamentos, baixar a pressão arterial e diminuir os fatores de risco de doenças cardíacas. Foque em uma alimentação saudável e na prática de exercícios físicos.

02: Escolha bem os carboidratos

Modere o consumo de carboidratos, dando preferência aos que possuem baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, como aveia, nozes e lentilha. Opte por grãos integrais para evitar picos de glicemia e resistência à insulina.

03: Não pule refeições

Mantenha uma rotina rígida quanto aos horários das refeições para evitar descontroles no índice glicêmico. Inclua lanches saudáveis, como frutas e sementes, para evitar grandes intervalos entre as refeições e controlar a fome.

04: Defina metas realistas

Estabeleça metas alcançáveis ao mudar hábitos. Substitua um alimento prejudicial por mês, somando novas escolhas ao longo do tempo.

05: Exercite-se

Pratique pelo menos 30 minutos de exercício moderado durante 5 dias da semana. Escolha atividades que você goste e consiga manter regularmente.

06: Registre sua alimentação

Planeje suas refeições com antecedência e registre o tamanho da porção, bem como seus sentimentos antes e após a refeição. Isso facilitará o controle da dieta e a identificação de gatilhos emocionais.

07: Recompense suas conquistas

Estabeleça recompensas pessoais para cada meta atingida, incentivando a manutenção da nova rotina e a conquista de novos objetivos.

08: Peça ajuda

Ao mudar hábitos, contar com o apoio de amigos e familiares é fundamental. Explique a importância da nova rotina e incentive a participação de todos na mudança de hábitos.

09: Mantenha-se hidratado

Além do consumo de água, mantenha a pele hidratada, especialmente nos membros inferiores, para evitar complicações como neuropatia diabética.

10: Cuide da sua saúde bucal

Escove os dentes após as refeições, use fio dental regularmente e faça bochechos com água para evitar problemas bucais associados ao diabetes.

Seguir essas mudanças de hábitos pode contribuir significativamente para uma vida saudável e equilibrada com o Diabetes.

Fonte: Daniel Panarotto