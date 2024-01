Glicose alta pode causar cegueira? Veja complicações do diabetes descompensado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É crucial que todo paciente diabético direcione uma atenção especial à saúde dos seus olhos, pois a elevada concentração de açúcar no sangue pode desencadear diversas doenças oculares.

Um sintoma comum do diabetes relacionado aos olhos é a visão turva, resultante do inchaço do cristalino, a lente do olho, causado pelo excesso de glicose no sangue. Quando o diabetes está controlado, a visão normalmente retorna ao seu estado normal.

Retinopatia diabética

Uma condição frequente entre os diabéticos é a retinopatia diabética, uma doença que afeta diretamente a retina, responsável pela formação de imagens. Inicialmente leve, pode evoluir para a forma mais grave, a retinopatia diabética proliferativa, comprometendo significativamente a visão e podendo levar a complicações como hemorragia, descolamento da retina e neovascularização da íris.

O exame de fundo do olho, conhecido como fundoscopia, é utilizado para detecção da retinopatia. A prevenção envolve o controle rigoroso da glicemia, sendo o oftalmologista responsável pelos exames anuais e, se necessário, procedimentos como aplicação de Laser ou medicamentos dentro do olho.

Outras doenças oculares

Além da retinopatia diabética, há outras doenças oculares relevantes para pacientes diabéticos, como o glaucoma e a catarata, que também podem evoluir para a cegueira, embora tenham tratamentos eficazes.

Glaucoma

O glaucoma é caracterizado pelo aumento da pressão dentro do olho, causando danos ao nervo ótico e podendo resultar na perda da visão lateral.

Os primeiros sintomas devem ser identificados e o tratamento geralmente envolve o uso de colírios diários para diminuir a pressão ocular, podendo, em casos específicos, exigir cirurgia a laser.

Catarata

A catarata é uma condição em que uma 'nuvem' se forma sobre o cristalino do olho, levando à visão embaçada. O tratamento consiste na remoção dessa 'nuvem' e na colocação de uma lente dentro do olho, sendo realizada por um oftalmologista.

Cuidados e consultas oftalmológicas

Pacientes diabéticos que notam dificuldades na leitura, dores nos olhos, olhos vermelhos ou tonturas devem monitorar diariamente a glicemia para garantir o controle adequado da diabetes.

Além disso, é aconselhável consultar um oftalmologista regularmente para realizar os exames necessários e identificar possíveis doenças oculares. Iniciar o tratamento o quanto antes é fundamental para evitar danos irreversíveis à visão.

Fonte: Daniel Panarotto