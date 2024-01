5 alimentos que baixam glicose: veja o que diabéticos devem consumir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A insulina, um hormônio essencial produzido pelo pâncreas, desempenha um papel crucial ao transportar a glicose do sangue para as células, onde é utilizada como fonte de energia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), mais de 13 milhões de brasileiros atualmente convivem com essa condição.

É relevante destacar que receber o diagnóstico de diabetes não implica necessariamente em viver com restrições severas. Manter a qualidade de vida é possível por meio de consultas regulares e a incorporação de hábitos saudáveis. Isso inclui a adoção de uma dieta equilibrada, a prática de atividades físicas, o uso de insulina (em casos de diabetes tipo 1) e a correta medicação.

No âmbito da alimentação, o nutricionista Antônio Wanderson Lack de Matos destaca ao Metrópoles a importância de os diabéticos monitorarem o índice glicêmico dos alimentos. Esse índice classifica a rapidez com que os alimentos impactam nos níveis de glicose sanguínea, determinando os níveis de açúcar no sangue.

"Os alimentos com menor carga glicêmica são os mais recomendados em uma dieta para diabetes, pois auxiliam no controle da glicose, evitando picos em sua concentração sanguínea", explica Antônio.

A seguir, o especialista lista 5 alimentos que, sob orientação de um nutricionista, podem ser incluídos na dieta de diabéticos. Confira:

5 alimentos que baixam glicose

Aveia

Rica em fibras que absorvem a glicose antes que seja absorvida pelo intestino, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue.

Linhaça

Oferece fibras e enzimas que auxiliam na redução do nível glicêmico de diabéticos.

Canela

Contém bioativos que contribuem para a diminuição da glicose sanguínea.

Vinagre de maçã

Atua nos receptores que facilitam a entrada de glicose nas células, reduzindo o açúcar no sangue e diminuindo a resistência à insulina.

Amêndoas

Ricas em gorduras monoinsaturadas, taninos, flavonoides e vitamina E, atuam como antioxidantes e são fonte de cálcio e magnésio, prevenindo a osteoporose.