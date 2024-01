7 dicas para cuidar da diabetes no verão: veja como regular glicemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira cuidados com a diabetes no verão

É inegável que o verão, longe de ser uma unanimidade, não apenas influencia o humor e o ânimo das pessoas, mas também impacta significativamente o corpo como um todo. Se não forem tomados cuidados redobrados com a saúde, os efeitos negativos podem se manifestar.

O alerta é válido para todos, com destaque para crianças, idosos e aqueles que possuem alguma doença crônica.

No entanto, é crucial ressaltar que os pacientes com diabetes precisam adotar uma rotina ainda mais cautelosa, pois o calor extremo pode ser particularmente prejudicial para eles.

Riscos aumentados de alterações na glicemia

Enquanto o verão oferece dias agradáveis de praia, piscina, contato com a natureza e práticas esportivas ao ar livre, também aumenta as chances de danos ao organismo. Esse cenário é ainda mais problemático para os pacientes com diabetes e há várias razões para isso.

Primeiramente, as altas temperaturas podem levar à desidratação, aumentando o risco de hiperglicemia (aumento dos níveis de glicose no sangue).

Em segundo lugar, a condição oposta, a hipoglicemia (queda da glicemia), também é uma ameaça frequente, já que a ação da insulina pode ser afetada em dias mais quentes.

Outro desafio enfrentado pelos pacientes com diabetes é a incapacidade de aumentar a transpiração conforme a temperatura ambiente sobe, devido à neuropatia diabética.

Essa condição, uma das principais complicações tardias do diabetes mellitus, prejudica o controle de funções involuntárias do corpo, incluindo a transpiração.

Calor x Neuropatia Diabética

A neuropatia diabética, que descreve as lesões nos nervos causadas pela glicemia elevada, tem um desenvolvimento lento e geralmente é assintomática. Afeta cerca de 50% dos pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 que têm a doença há mais de 25 anos. Essa condição pode prejudicar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos em todo o corpo.

No contexto do verão, a associação entre o aumento da temperatura corporal e o diabetes é explicada pela neuropatia diabética autonômica, que danifica os nervos responsáveis pelas funções involuntárias do corpo, incluindo as glândulas sudoríparas.

Isso pode levar a uma incapacidade do corpo de transpirar o suficiente para se resfriar quando a temperatura interna aumenta, resultando em possíveis casos de hipertermia.

7 Dicas para minimizar riscos no verão com diabetes

Para prevenir crises de hiperglicemia, hipoglicemia ou hipertermia, é fundamental evitar que a temperatura corporal atinja níveis prejudiciais durante o verão. Aqui estão algumas dicas essenciais:

1. Hidratação frequente:



- Beba entre 1,5 a 2 litros de água diariamente.

- Aumente a quantidade em dias muito quentes para manter a hidratação.

2. Refeições leves e equilibradas:



- Mantenha uma alimentação balanceada, rica em fibras, proteínas magras, vitaminas e minerais.

- Evite alterações na rotina alimentar, mesmo com a diminuição do apetite no calor.

3. Exposição solar consciente:



- Evite o sol entre 10h e 16h.

- Use protetor solar, roupas leves, chapéu e óculos de sol.

- Evite administrar insulina em áreas frequentemente expostas ao sol.

4. Exercícios moderados:



- Evite esforços contínuos em dias quentes.

- Pratique atividades físicas em locais sombreados e hidrate-se regularmente.

- Monitore a glicemia antes e após os exercícios.

5. Proteção de medicamentos e equipamentos:



- Armazene medicações e equipamentos em locais arejados e fora do alcance do sol.

- Mantenha a insulina em temperaturas adequadas, evitando o calor excessivo.

6. Ajuste da ação da insulina:



- Esteja atento à possível necessidade de ajuste na dosagem de insulina devido ao aumento da absorção em dias mais quentes.

- Consulte um profissional de saúde para orientações precisas.

7. Cuidados com os pés:



- Use calçados confortáveis e meias de algodão sem costuras internas.

- Evite pés molhados por longos períodos e mantenha a região hidratada, sem creme entre os dedos.

Fique atento aos sinais de estresse pelo calor, como dor de cabeça, tontura, confusão, entre outros. Esses sintomas indicam que algo não está bem, e a atenção à saúde deve ser priorizada.

Fonte: Quem Vê Diabetes Vê Coração