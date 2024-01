Estudo revela surpreendente relação da farinha de semente de abóbora com diminuição da glicose no sangue

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um estudo feito no Rio de Janeiro aponta que consumo de farinha de semente de abóbora é bom para pacientes com glicose alta

Um novo estudo da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) apontou que a farinha de semente de abóbora, combinada a uma alimentação balanceada, pode ser uma grande aliada na diminuição dos níveis de glicemia no sangue,

Os níveis de glicemia no sangue referem-se à quantidade de glicose (açúcar) presente na corrente sanguínea. Manter os níveis de glicemia dentro de uma faixa saudável é crucial para o funcionamento adequado do corpo, especialmente para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença.

O estudo foi publicado no International Journal of Cardiovascular Sciences, periódico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Saiba mais a seguir.

BENEFÍCIOS DA FARINHA DE SEMENTE DE ABÓBORA

A farinha de semente de abóbora, obtida a partir da moagem das sementes da abóbora, oferece uma série de benefícios à saúde, tornando-se uma adição nutricionalmente rica a diversas dietas.

O estudo da UFRJ deu-se a partir de um período de três meses acompanhando cem mulheres com obesidade, submetidas a uma alimentação de baixa caloria.

Elas foram divididas em dois grupos: metade recebeu um sachê contendo 20 gramas diárias de farinha de semente de abóbora para consumir durante as refeições, enquanto as demais ganharam um pacotinho contendo um placebo.

Mensalmente, todas as voluntárias participaram de uma avaliação para a coleta de dados, abrangendo aspectos como composição corporal, razão cintura-quadril, níveis de glicemia, colesterol, triglicérides, pressão arterial, entre outros.

Ao término do período, todas as participantes experimentaram uma redução de peso. Contudo, aquelas que incorporaram a farinha de semente de abóbora à sua dieta observaram uma diminuição mais significativa na circunferência do pescoço, uma perda de gordura corporal mais pronunciada e uma queda nos níveis de triglicérides e insulina.

Além disso, foi evidenciada uma melhora na avaliação da resistência à insulina, sugerindo um efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares.

COMO CONSUMIR FARINHA DE SEMENTE DE ABÓBORA

Para usufruir dos benefícios da semente de abóbora, basta adicionar duas colheres de sopa dessa farinha ao cardápio diário, como em saladas ou nas frutas.

É possível encontrá-la no comércio ou até mesmo prepará-la em casa, secando-a no forno (sem torrar) e, em seguida, triturando-a no liquidificador.

"A semente costuma ser considerada lixo, mas pode fazer parte de uma alimentação saudável e tem um gosto que lembra o do amendoim", explica Glaucia Maria Moraes de Oliveira, uma das autoras do trabalho.

