Glicemia após almoço: saiba qual o valor ideal da glicemia depois de almoçar

A glicose alta, conhecida como hiperglicemia, é uma condição preocupante que pode estar associada a diversos fatores, sendo a diabetes mellitus uma das causas mais comuns.

Quando o corpo não consegue produzir ou utilizar adequadamente a insulina, hormônio responsável pelo transporte da glicose para as células, ocorre um aumento nos níveis de glicose circulante.

A glicose alta pode levar a uma série de complicações de saúde a longo prazo. Danos nos vasos sanguíneos, nervos, olhos e órgãos internos são algumas das consequências possíveis.

QUAL VALOR NORMAL DA GLICOSE APÓS O ALMOÇO?

O estado de normalidade da glicemia em jejum é de 70 mg/dl a 100 mg/ld.

Os níveis ideais de glicemia após o almoço podem variar um pouco de acordo com as referências médicas, mas, em geral, é recomendado que a glicemia duas horas após uma refeição esteja abaixo de 140 mg/dL. Este valor é comumente utilizado como referência para avaliar a resposta glicêmica após uma refeição.

Nas pessoas com Diabetes mellitus tipo 2, ocorre um atraso da secreção de insulina, e desta forma a glicose pós prandial apresenta elevada. É recomendado que a glicemia pós prandial em indivíduos com diabetes do tipo 2 fique abaixo de 180 mg/dl.

Entender os níveis de glicose pós-prandial (pós refeição) é importante, pois picos elevados podem indicar resistência à insulina ou outros problemas metabólicos.

Vale ressaltar que os valores exatos podem variar dependendo de fatores como a presença de condições médicas pré-existentes, a idade e outros fatores individuais.

CAUSA DE GLICOSE ALTA

Os principais fatores de risco de diabetes e glicose alta são:

sedentarismo;

excesso de peso;

predisposição genética;

ter mais de 40 anos;

sofrer de pressão alta;

apneia do sono.

SINTOMAS GLICOSE ALTA

Os sintomas de glicose alta são diferentes para cada paciente, mas alguns sinais devem ser observados, como:

fome frequente;



sede constante;

formigamento nos pés e mãos;



vontade de urinar diversas vezes;



infecções frequentes na bexiga, rins, pele e infecções de pele;



feridas que demoram para cicatrizar;



visão turva.

TRATAMENTO PARA GLICOSE ALTA E DIABETES

Para controlar quadros de hiperglicemia, é necessário uma dieta balanceada e prática regular de exercícios físicos.

Para alguns pacientes, principalmente diabéticos ou pré-diabéticos, o uso de medicamentos pode ser recomendado.

Vale lembrar que apenas um profissional da saúde especializado pode indicar o melhor tratamento para cada caso.

Dicas para diminuir glicose alta

praticar atividades físicas;

manter alimentação saudável;

estabelecer horário para refeições;

evitar consumo de açúcar;

evitar álcool e tabaco;

aumentar ingestão de fibras.

Esta matéria não substitui um diagnóstico médico, nem o tratamento adequado a ser prescrito por um profissional de saúde. Se suspeita de diabetes ou glicose alta, procure um médico para investigação e início de tratamento.

Com informações do portal do portal Ministério da Saúde.

