Como evitar glicose alta? Veja o que fazer para diminuir taxa da diabetes

A elevação da glicose no sangue, comumente conhecida como "açúcar alto", é uma consequência de hábitos prejudiciais à saúde, como uma alimentação inadequada, falta de atividade física e excesso de peso corporal.

Fatores hereditários também podem contribuir, especialmente quando há antecedentes familiares com o mesmo problema. Diante desses riscos, é crucial adotar medidas preventivas para evitar o desenvolvimento da diabetes tipo 2, uma condição séria associada a esses descuidos.

Os dados sobre a diabetes são alarmantes, com cerca de 17,8 milhões de brasileiros diagnosticados, colocando o país como o quinto no ranking mundial. As projeções indicam um aumento para 21,5 milhões até 2030. Diante dessa realidade, profissionais da saúde, como endocrinologistas e nutricionistas, enfatizam a importância de mudanças no estilo de vida e a adoção de hábitos saudáveis para prevenir a diabetes tipo 2.

A seguir, veja dicas essenciais para enfrentar a preocupação com a glicose alta e promover uma vida mais saudável.

Como evitar glicose alta?

Consulte um endocrinologista

Realizar consultas regulares com um endocrinologista é fundamental para monitorar os níveis de glicose e receber orientações adequadas para evitar complicações de saúde decorrentes da falta de ação da insulina.

Visite um nutricionista

Consultar um nutricionista é essencial para receber orientações sobre uma alimentação adequada. A reeducação alimentar, quando necessária, pode ser um processo de aprendizado que contribui significativamente para a qualidade de vida.

Durma bem

Uma boa noite de sono é crucial para a renovação das energias e para o correto funcionamento do hormônio insulina, responsável pelo controle da glicose no sangue. Manter uma rotina de sono entre sete horas e meia e oito horas e meia é benéfico para evitar o surgimento da diabetes tipo 2.

Controle de peso

O excesso de peso, especialmente na região abdominal, é um grande fator de risco para a diabetes. Monitorar o Índice de Massa Corporal (IMC) e manter a circunferência abdominal em níveis saudáveis reduz o risco de glicose alta.

Abandone o sedentarismo

O exercício regular é crucial para melhorar a ação da insulina e prevenir o acúmulo de glicose no sangue. Além disso, as atividades físicas ajudam a evitar o excesso de peso, um dos principais fatores de risco para a glicose alta.

Fonte: Unicardio