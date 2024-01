Quando se deve medir a glicose? Veja dicas para medir glicemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como fazer medição adequada da glicose alta no sangue

O automonitoramento da glicemia, uma prática essencial para aqueles que vivem com diabetes, desafia muitos com questões sobre quando, quantas vezes e em que momentos medir os níveis de açúcar no sangue.

Não existe uma regra única, pois a frequência e os horários dependem do controle do diabetes, das condições gerais do paciente e das perguntas clínicas específicas. A equipe médica, composta por médicos, enfermeiros e auxiliares, é responsável por estabelecer um esquema personalizado para cada paciente.

A Dra. Sharon Nina Admoni, médica endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Diabetes do Hospital das Clínicas da FMUSP, forneceu uma visão geral dos valores de referência, destacando que cada tratamento é adaptado às necessidades individuais.

Horários e significados das medições

Em jejum: Logo ao acordar.



Antes da refeição: Imediatamente antes de comer (medida pré-prandial).



1 Hora após a refeição: Uma hora após a primeira "garfada" (medida pós-prandial).



2 Horas após a refeição: Duas horas após a primeira "garfada" (também medida pós-prandial).



Antes de dormir: Imediatamente antes de deitar.



Madrugada: Por volta das 3 horas da manhã.



Para cada tipo de diabetes

Diabetes Tipo 1:

Quantidade de medições: Mínimo de 3 a 4 vezes por dia.

Quando medir: Antes e depois de refeições, exercícios, antes de dormir e, às vezes, durante a madrugada.



Diabetes Tipo 2 descontrolado:

Quantidade de medições: Pelo menos 3 vezes por dia, uma vez por semana, conforme indicado pela equipe médica.

Quando medir: Geralmente, a medida em jejum é recomendada, com outros momentos definidos pela equipe médica.



Diabetes Tipo 2 com uso de insulina:

Quantidade de medições: Geralmente, 2 a 4 vezes por dia.

Quando medir: Varia dependendo do quadro do paciente e do tipo de insulina utilizada.



Diabetes Tipo 2 sem uso de insulina:

Quantidade de medições: Em situações específicas indicadas pelo médico.

Quando medir: Em casos de sintomas, ao iniciar novo medicamento, em situações específicas indicadas pelo médico.



Diabetes gestacional:

Quantidade de medições: De 4 a 6 vezes por dia.

Quando medir: Em jejum e 1 a 2 horas após as principais refeições.



Idosos com diabetes:

Frequência e horários: Personalizados de acordo com a avaliação médica.



Cuidados prévios à medição

Lave as mãos: Água e sabão são suficientes, sem necessidade de álcool.



Anote suas medições: Registre valores, horários e circunstâncias em um caderno.



É crucial lembrar que a glicemia capilar é indicada para o acompanhamento de quem já tem diabetes diagnosticado, não para diagnóstico. O acompanhamento próximo, aliado ao automonitoramento consciente, é a chave para manter o controle e a qualidade de vida.

Fonte: Drauzio Varella