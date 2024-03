O que fazer para baixar o colesterol? Confira 3 dicas

Jornalista formada pela UNINASSAU. Faz parte da equipe do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde dezembro de 2019. Atualmente, atua repórter no site da Rádio Jornal.

Recife

(81) 3413-6178

repórter-estagiária

Treinamento do Facebook sobre mídias digitais, Recife, 2019