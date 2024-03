Glicose em jejum normal: veja a tabela de valores normais da glicemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira a tabela de glicemia em jejum e os valores adequados da glicose no sangue

De acordo com dados da pesquisa Vigitel Brasil 2023, mais de 10% de toda a população brasileira convive com a Diabetes. Por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas podem conviver com a enfermidade sem saber.

A Diabetes tipo 2, por exemplo, tem relação significativa com os hábitos de vida: sedentarismo, alimentação e excesso de peso podem contribuir para o surgimento da doença. Além disso, há outros fatores como genética e envelhecimento.

A doença é muitas vezes descoberta apenas quando surgem graves complicações, como alterações nos rins, infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Desta maneira, é essencial realizar testes regulares de glicemia para avaliar a presença da glicose (açúcar) no sangue. Com o resultado em mãos, é possível identificar casos de hipoglicemia (glicose baixa) e hiperglicemia (glicose alta).

Veja mais a seguir.

GLICOSE ALTA

Os sintomas de glicose alta são muitas vezes imperceptíveis. Contudo, há alguns sinais de alerta que o corpo pode emitir:

Sede excessiva

Vontade frequente de urinar

Fome em excesso

Cansaço extremo

Visão turva

GLICOSE EM JEJUM

Para identificar a Diabetes, o exame de Glicemia e o teste de Hemoglobina Glicada podem ser solicitados pelo profissional de saúde. O teste de glicemia pode ser realizado em jejum ou após refeições.

Para os pacientes com casos estáveis de Diabetes, o exame da Hemoglobina Glicada pode ser realizado a cada seis meses. Em outras situações, o teste deve ser feito a cada três meses.

Os valores normais da glicemia em jejum devem ser inferiores a 99 mg/dL (miligramas de glicose por decilitro de sangue). Valores acima de 126 mg/dl indicam uma possibilidade de diagnóstico da Diabetes.

A hipótese deve ser confirmada com outro exame, como a Hemoglobina Glicada, que avalia o comportamento da glicose por um período maior de tempo - até 3 meses.

Isso porque a hemoglobina tem duração média de 90 dias. Ou seja, é possível entender o comportamento da glicose na corrente sanguínea durante este período.

HEMOGLOBINA GLICADA

A hemoglobina é uma proteína das hemácias e tem função transportar o oxigênio pelo sistema circulatório. Quando ela conecta-se à glicose, passa a se chamar hemoglobina glicada (HbA1c).

Em relação ao teste de Hemoglobina Glicada, os resultados podem indicar:

Baixo risco de Diabetes - Menor do que 5,7%



Pré-diabetes - Entre 5,7 e 6,4%



Diagnóstico de diabetes - Maior ou igual a 6,5%

QUANDO DEVO REALIZAR O EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA?

É importante realizar o teste de Hemoglobina Glicada caso o paciente apresente algum destes quadros: