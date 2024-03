Bebês e crianças menores de 6 anos já podem se vacinar contra gripe no Recife; veja locais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dias após iniciar a vacinação contra gripe para trabalhadores da saúde e pessoas acima de 60 anos, o Recife libera, nesta terça-feira (19), a aplicação das doses para crianças de 6 meses a menor de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias).

Onde se vacinar contra gripe no Recife?

A imunização contra gripe no Recife ocorre em 170 salas e cinco centros de vacinação da rede municipal que ficam abertos de domingo a domingo. São eles:

Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Shopping RioMar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina

Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Governador. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista

Centro de Saúde Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. 17 de Agosto, 2388, Casa Forte

''É fundamental reduzir as chances de complicações, internações e óbitos. A vacina contra influenza é segura e eficaz. Estamos abrindo toda a rede, incluindo centros de vacinação, para facilitar o acesso, e também oferecer a oportunidade de atualizar todo o calendário vacinal durante a visita aos postos'', informa a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

A meta da campanha é vacinar 90% da população dos grupos prioritários até o fim da mobilização, em 31 de maio.

"A gente pede que as pessoas que fazem parte do público-alvo compareçam até alguma unidade de saúde, ou nos cinco centros de vacinação, para receber o imunizante. É importante que a população saiba que a vacina contra gripe é muito importante, porque a influenza também é uma doença que pode se agravar, levando até o óbito", alerta Nádia Carneiro.

A vacinação anual contra influenza é fundamental para garantir uma proteção contínua contra as cepas mais recentes do vírus da gripe. A composição do imunizante é ajustada anualmente para se alinhar às cepas predominantes, devido à capacidade do vírus se modificar ao longo do tempo.

Nesse caso, foram atualizadas as cepas para o H3N2 e o H1N1 (além deles, o imunizante traz proteção contra influenza tipo B).

Todos os grupos elegíveis estão aptos a tomar a dose, a menos que estejam com doença febris agudas, moderadas ou graves, além de confirmação de covid-19. Nessas situações, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro.

É preciso levar algum documento para se vacinar contra gripe?

Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que as pessoas levem um documento de identificação (CPF), a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos).

Parte do público-alvo precisa apresentar também documentos que provem a necessidade da imunização. Os profissionais das redes públicas e privadas de saúde, por exemplo, devem levar comprovantes laborais, como declaração de vínculo, crachás ou carteira de trabalho.

Como saber se é gripe?

Também conhecida como gripe, a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório.

É de elevada transmissibilidade no mundo todo, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

Os principais sintomas da gripe são:

Febre

Dor de garganta

Tosse

Dor no corpo

Dor de cabeça

Crianças com gripe têm sintomas mais graves?

Adulto - O quadro clínico em adultos sadios pode variar de intensidade.

O quadro clínico em adultos sadios pode variar de intensidade. Criança - A temperatura pode atingir níveis mais altos. Pode vir acompanhada de quadros de bronquite ou bronquiolite, além de sintomas gastrointestinais.

A temperatura pode atingir níveis mais altos. Pode vir acompanhada de quadros de bronquite ou bronquiolite, além de sintomas gastrointestinais. Idoso - Quase sempre se apresentam febris, às vezes, sem outros sintomas. Mas, em geral, a temperatura não atinge níveis tão altos.

Como ocorre a transmissão por vírus da gripe?

A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos.

Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente e, se estiver com sintomas, fazer uso de máscaras.