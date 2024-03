Home center no Recife traz exposição fotográfica sobre síndrome de Down

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mostra traz 19 imagens com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais inclusiva

DIA MUNDIAL DA SÍNDROME DE DOWN

Para marcar o Dia Mundial da Síndrome de Down (21 de março), o Home Center Ferreira Costa localizado no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, apresenta nesta quinta-feira (21) uma exposição fotográfica sobre a data assinada pela fotógrafa Carol Mayer.

A mostra, em parceria com o home center e o grupo inclusivo Fazendo Acontecer, traz 19 imagens com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais inclusiva.

Dia Mundial da Síndrome de Down



Não existem estatísticas oficiais sobre o número de brasileiros com síndrome de Down.

O que se sabe é que a síndrome é a ocorrência genética mais comum que existe e acontece em cerca de 1 a cada 700 nascimentos. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 1.978 nascimentos de crianças com Down em 2021 no Brasil.

O dia 21 de março é marcado pelo Dia Mundial da Síndrome de Down – uma data em que são destacadas a importância de conscientização da população sobre a síndrome, a inclusão e a busca pelas mesmas oportunidades educacionais e sociais para todos. Neste ano, o tema da campanha é Fim dos estereótipos.