Câncer de pele: substância em produtos para acne aumenta riscos de câncer de pele, segundo estudo

Estudo mapeou a presença do benzeno em produtos para acne e sua relação com o câncer de pele

Especialistas alertam sobre a presença de benzeno em produtos para acne, destacando os riscos associados a essa substância química, que pode aumentar o risco de câncer. A empresa de testes Valisure descobriu que muitos cremes e medicamentos para acne contendo peróxido de benzoíla podem produzir níveis elevados de benzeno quando expostos a altas temperaturas.

Essa exposição pode ocorrer quando os produtos são armazenados em locais como banheiros durante banhos quentes ou em carros fechados sob o sol. A presença de benzeno, um líquido incolor, em produtos faciais destinados ao tratamento da acne, é motivo de preocupação devido aos potenciais danos à saúde.

Investigação

Diante dessas descobertas, a Valisure apresentou uma petição à Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, pedindo uma investigação mais detalhada e a possível retirada desses produtos do mercado. O Dr. Christopher G. Bunick, dermatologista da Yale Medicine, sugere que os consumidores considerem alternativas aos produtos contendo peróxido de benzoíla, caso estejam preocupados com os riscos.

O benzeno é classificado como um agente cancerígeno do grupo um, com associação direta ao câncer em humanos, incluindo leucemia mieloide aguda e outros tipos de câncer. A FDA proíbe o uso de benzeno em medicamentos, exceto em casos inevitáveis, e limita a concentração a 2 ppm.

A exposição ao benzeno pode ocorrer durante a utilização de produtos para acne, especialmente quando expostos a altas temperaturas. Testes realizados pela Valisure demonstraram que a exposição a temperaturas elevadas resultou em níveis significativamente elevados de benzeno, aumentando o risco de câncer associado à inalação prolongada dessa substância.

Para evitar esses riscos, é recomendável descartar produtos para acne que contenham peróxido de benzoíla se tiverem sido armazenados em locais com altas temperaturas. Não há uma forma comprovada de estabilizar ou armazenar esses produtos, mas armazená-los na geladeira pode ajudar a retardar a decomposição do peróxido de benzoíla em benzeno.

*Com informações de Mundo Boa Forma