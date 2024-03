O que diminui glicose rapidamente? Veja alimentos para baixar glicemia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Food and Drug Administration (FDA), agência responsável pela avaliação e qualificação de alimentos associados à saúde nos Estados Unidos, anunciou que as empresas de laticínios podem agora divulgar que o consumo de iogurte reduz o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Essa decisão foi revelada no dia primeiro de março.

De acordo com o órgão, que desempenha um papel semelhante ao da Anvisa no Brasil, os rótulos agora podem conter a especificação de que consumir pelo menos 2 xícaras (3 porções) de iogurte por semana pode diminuir o risco dessa doença, que prejudica a produção adequada de insulina pelo corpo.

Essa afirmação foi feita pela FDA após a Danone North America apresentar uma petição solicitando permissão para promover esse benefício nos rótulos de seus produtos.

Para estabelecer a associação entre o consumo de iogurte e os impactos positivos na saúde, a Danone teve que passar por um processo de validação rigoroso. Segundo o site Very Well Health, para atender à solicitação da marca mundialmente conhecida de iogurtes, a FDA revisou 28 estudos sobre o tema.

Entre esses estudos, um realizado pela BMC em 2014 já indicava uma série de benefícios associados ao consumo de laticínios. Este estudo destacou que o alto teor de cálcio, magnésio, vitamina D, proteína do soro do leite e ácidos graxos específicos presentes no iogurte são fundamentais no combate a essa doença crônica.

Após analisar os dados, a agência verificou a existência de evidências científicas que justificam a alegação de saúde qualificada. Apesar da confiabilidade dos dados, a agência também alertou que a decisão não atende ao padrão mais rigoroso de "consenso científico significativo".

Embora tenha encontrado dados que apoiem a tese, a agência também observa que eles são "evidências científicas limitadas". Em outras palavras, a FDA concedeu às empresas uma alegação de saúde qualificada baseada em evidências emergentes.

Em entrevista ao Very Well Health, a nutricionista Mary Ellen Phipps, MPH, RDN, alertou que o consumo de iogurte não é a solução para se livrar do problema do diabetes. “Um dos maiores contribuintes para o risco de diabetes tipo 2 é o histórico familiar”, destacou.

A especialista ressalta a importância de escolher o tipo certo de iogurte. “A nova alegação de saúde qualificada se aplica a todos os iogurtes que atendem aos padrões de identidade da FDA, bem como aos seus requisitos gerais de nutrientes para alegações de saúde em geral”.

Além disso, segundo o site, a FDA propôs um padrão de iogurte como produtos lácteos feitos pela fermentação do leite. No entanto, o órgão não especificou as características que devem ser evitadas ao escolher um iogurte.

Outras formas de evitar o diabetes tipo 2 são mencionadas no site Very Well Health. Ele lista três tipos de dietas capazes de manter os níveis de açúcar no sangue saudáveis.

1. Dieta mediterrânea

Baseada no consumo de vegetais, alimentos minimamente processados e uma quantidade moderada de peixes, aves e ovos.

2. Dieta paleo

Livre de açúcar, laticínios e alimentos processados, essa dieta é naturalmente baixa em carboidratos, o que a torna eficaz para pessoas com diabetes ou com risco de desenvolver a doença.

3. Dieta vegetariana/vegana

Optar por uma dieta vegetariana ou vegana pode diminuir a resistência à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. No entanto, é importante priorizar a ingestão de legumes ricos em fibras, nozes e gorduras vegetais saudáveis, como o abacate, para garantir um equilíbrio nutricional adequado.

*Com informações de Metrópoles