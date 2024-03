Uso do celular por muitas horas corresponde a peso espantoso nas costas; entenda estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudo analisou o uso constante do celular e seu efeito na coluna do usuário

Segundo um estudo recente, publicado na revista científica Surgical Technology International, que investigou os efeitos do uso de smartphones no pescoço dos usuários, quando o pescoço é inclinado a 60º, o impacto na coluna do usuário chega a 27 kg.

O estudo

Para chegar a esse número, o cálculo é simples: uma cabeça humana tem em média 5 quilos de peso, mas esse peso é ampliado quando o crânio é inclinado para baixo, aumentando a força da gravidade, dependendo do ângulo de inclinação.

Portanto, com o pescoço inclinado a 60º, o impacto na coluna do usuário pode chegar a 27 kg, e essa inclinação constante do pescoço pode resultar em um desgaste excessivo da coluna.

Quanto aos problemas mais comuns relatados nos consultórios, destacam-se a sobrecarga muscular, má postura e ergonomia inadequada, que podem causar dores incapacitantes e, a longo prazo, levar à degeneração discal e ao envolvimento articular. Outros problemas apontados incluem tendinite por sobrecarga, tanto no ombro quanto no cotovelo e antebraço.

Tratamento

Em relação aos tratamentos, os mais adequados para esse tipo de condição são fisioterapia especializada, infiltrações e outras técnicas minimamente invasivas.

Para reduzir os efeitos do uso constante de smartphones, a recomendação dos especialistas é simples: prestar atenção aos movimentos. Não é necessário usar o smartphone na altura dos olhos, nem inclinar o pescoço toda vez que o telefone tocar.

Além disso, alguns exercícios simples, como mover a orelha em direção aos ombros ou pressionar a cabeça contra as mãos, também podem ajudar a fortalecer os músculos do pescoço, aliviando os impactos na coluna.

*Com informações de Mundo Boa Forma