Dados de mais de 2,5 mil postos de saúde de Pernambuco serão atualizados em parceria entre Google e Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde e o Google estabeleceram uma parceria para aprimorar o acesso às informações oficiais sobre as unidades básicas de saúde (UBS). Com isso, pernambucanos serão beneficiados com essa integração.

A iniciativa visa facilitar a localização, contato, horário de funcionamento e o calendário de vacinação das unidades de saúde do Estado.

O trabalho prevê uma atualização de dados relacionados a mais de 40 mil postos de saúde em todo o País nos resultados da Busca e do Google Maps, com base em detalhes fornecidos pelo Ministério da Saúde, para oferecer uma experiência mais eficiente à população.

Segundo o Google Trends, o Brasil é o terceiro país mais ativo em buscas relacionadas à saúde e o sétimo em interesse por vacinação globalmente, desde 2004. Nos últimos 12 meses, o Brasil manteve sua posição entre os oito primeiros no ranking mundial.

Com essa parceria, também será exibida uma mensagem com link direto para o Calendário Nacional de Vacinação nos resultados das buscas como "postos de saúde próximos a mim".

Na prática, ao procurar postos de vacinação, ao digitar “vacinação perto de mim”, as pessoas encontrarão dados de endereço, telefone e expediente atualizados, além do link do Calendário Nacional de Vacinação para acompanhar as datas de imunização.

A primeira fase da iniciativa foi lançada em 2023, durante o Google for Brasil, quando a empresa anunciou que passaria a mostrar informações atualizadas das UBS em suas plataformas.

A expectativa é que a novidade continue contribuindo com os esforços de conscientização para a adesão da população às campanhas de vacinação, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos.

Coberturas vacinais

Entre 2023 e 2024, o Ministério da Saúde registrou aumento nas coberturas vacinais de 13 das 16 principais vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre os destaques de crescimento estão as vacinas contra a poliomielite, hepatite A, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e pneumocócica.