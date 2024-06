Sem barulho do 'motorzinho' do dentista, tratamento a laser reduz incômodo e é oferecido gratuitamente a comunidades da Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Odonto FPS, clínica universitária localizada no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, atende gratuitamente comunidades do bairro e das proximidades. Entre os procedimentos odontológicos da unidade, está o uso do laser de alta potência para otimizar o conforto dos pacientes de todas as idades, a velocidade do atendimento e os resultados clínicos.

O laser se caracteriza por ser moderno e confortável, sem fazer o barulho da broca, que tanto causa receio nos pacientes. Inclusive, com o laser, é desnecessário o uso da anestesia em alguns casos.

"Na restauração, por exemplo, o laser faz a remoção do tecido cariado sem remover tecido sadio e ainda deixa o tecido dentário em boas condições para a adesão com a resina, material obturador", explica a cirurgiã-dentista Cândida Guerra, coordenadora da Odonto FPS.

Os benefícios do laser, segundo ressalta Cândida, são promissores para os pacientes. "Há um menor tempo de tratamento, um pós-operatório mais simples e menos sensibilidade no momento dos procedimentos", diz - DIVULGAÇÃO

Além da restauração, o laser vem sendo utilizado na realização de serviços como clareamentos e tratamentos periodontais e em pesquisas das áreas de cirurgia, endodontia, dentística, odontopediatria e ortodontia na clínica.

O laser pode ser usado em uma série de procedimentos odontológicos, como clareamento de dentes, fixação de materiais restauradores, como coroas ou obturações, e detecção de cáries.

Como agendar atendimento?

Com 30 consultórios que atendem de bebês a idosos, a clínica Odonto FPS funciona de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h.

A clínica fica na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, 4861, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Para pacientes de comunidade da Imbiribeira e entorno, o serviço é oferecido de forma gratuita. Para mais informações e agendamentos: 81 3312-7777.