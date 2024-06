"Novo Hospital Getúlio Vargas contará com 700 leitos", diz Secretária Estadual de Saúde em entrevista à Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na segunda-feira (10), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou a construção de um novo Hospital Getúlio Vargas (HGV). A secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti, falou sobre a nova unidade de saúde em entrevista à Rádio Jornal.

“O governo do estado de Pernambuco, vai construir um novo hospital. Um hospital que realmente atende a necessidade. O Hospital Getúlio Vargas hoje por causa dessa série de problemas na estrutura física foi perdendo leitos e é um hospital que precisa aumentar a quantidade de leitos para realmente atender a necessidade da rede do SUS do Estado. Então, a gente vai construir um novo hospital com um perfil que realmente atenda a necessidade”, disse a secretária.

De acordo com Zilda, a nova unidade de saúde "contará com 700 leitos, chegando a ser o dobro dos disponíveis atualmente".

“O projeto vai mais que duplicar os leitos que existem hoje. Estamos com uma programação e daqui alguns meses iremos entregar o projeto arquitetônico que já está bem adiantado”, frisou.

Na entrevista, a secretária explicou que a expectativa além de potencializar as especialidades que o HGV já possui, também será torná-lo referência na área de Neurologia Clínica e de Neurologia Cirúrgica.

Obras em outros hospitais

Além da construção de um novo Getúlio, Zilda destacou que os hospitais Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães e Barão de Lucena, também irão passar por reformas.

“Estamos fazendo uma série de reformas para melhorar a estrutura física desses hospitais e mais do que isso para trabalhar também com manutenção. Historicamente, nunca houve um contrato de manutenção amplo da estrutura física desses grandes hospitais em Pernambuco. Também está sendo desenvolvido um projeto para que possamos realmente ter uma uma estrutura física adequada para o funcionamento da assistência à saúde”, afirmou.