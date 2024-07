Hospital Jayme da Fonte celebra aniversário com campanha "Rumo aos 70"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos mais antigos hospitais privados de Pernambuco celebra mais um ano de fundação. O Jayme da Fonte aproveita o dia 10 de julho, data de sua inauguração oficial, para lançar a campanha "Rumo aos 70", a ser comemorado em 2025, com ações que se estenderão por um ano, destacando sua trajetória e relevância na consolidação do polo médico do estado, o segundo maior do país.

Nesta entrevista, realizada na sala que divide com seu hobby - colecionar réplicas de motocicletas -, já que foi motociclista por vários anos, o superintendente Antônio Jayme da Fonte fala sobre os desafios enfrentados, a credibilidade da marca, os projetos em desenvolvimento e as ações futuras.

Dr. Antônio Jayme da Fonte, superintendente do Hospital Jayme da Fonte

Confira a entrevista:

- O Hospital Jayme da Fonte foi o primeiro pronto-socorro privado do Norte/Nordeste e continua sendo uma referência em saúde, com destaque para a urgência e emergência. Quais são os principais fatores que têm contribuído para manter essa liderança ao longo dos anos?

Antônio Jayme da Fonte: O compromisso com o cuidado e o bem-estar daqueles que nos procuram. Para isso, contamos com uma equipe de excelência, investimos permanentemente na infraestrutura e também em algo essencial nos tempos atuais: tecnologia e humanização nos atendimentos.

- Ser pioneiro é uma marca de muita responsabilidade nos tempos atuais?

AJF: Nossa jornada é marcada por pioneirismos. Além da primeira urgência privada do Estado, tivemos a primeira farmácia 24h do Recife, posteriormente repassada ao irmão Paulo Wanderley da Fonte. Isso segue nos direcionando, tanto que inovamos ao oferecer o moderno exame de elastografia por ressonância magnética (fomos o primeiro do Estado, o segundo do Nordeste), e adquirimos um dos mais avançados tomógrafos do país – o Siemens - SOMATOM go.Up, que realiza tomografias computadorizadas com doses extremamente baixas de radiação, proporcionando definição de imagem excepcional e redução significativa de ruídos.

- Qual é o diferencial do Jayme da Fonte?

AJF: Único hospital privado com DNA genuinamente pernambucano, temos priorizado a humanização do atendimento, com equipes treinadas para acolher o paciente e seus familiares. Além disso, investimos na infraestrutura, na qualidade dos serviços, contando para isso com profissionais de excelência, aliando também tecnologia de ponta para oferecer segurança e conforto aos pacientes. Esse processo de transformação digital é inevitável, mas o acolhimento é, e sempre será, nosso diferencial.

- Como se verifica esse diferencial na prática?

AJF: Com o reconhecimento. Por nossos pacientes, mas também por entidades nacionais que avaliam a qualidade dos serviços de saúde. Somos recertificados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que verifica e valida a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente. Além disso, a nossa UTI coronariana recebeu o título de eficiência, certificação outorgada numa parceria entre a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e a Epimed Solutions. Das 180 UTIs cardiológicas avaliadas em todo o Brasil, apenas 19 obtiveram o título.

Antônio Jayme da Fonte, superintendente do Hospital Jayme da Fonte - Guga Matos/JC Imagem

- Para garantir qualidade no atendimento, é preciso ter uma equipe capacitada. Como isso é tratado no HJF?

AJF: Temos mais de uma centena de reconhecidos médicos, além de outros profissionais que atuam na área de saúde e que são essenciais. Estamos falando da nossa competente equipe técnica que faz o hospital funcionar no seu dia a dia. São colaboradores, enfermeiros, médicos, enfim, contamos com um quadro multidisciplinar, em constante aperfeiçoamento, que atua de maneira sinérgica para atender nossos pacientes da melhor forma.

- Além de questões internas, as empresas têm colocado a pauta ambiental entre as prioridades? Essa questão já faz parte da agenda do HJF?

AJF: Ações voltadas à sustentabilidade ambiental são essenciais a todas as modernas empresas com olhar de futuro. O HJF já há alguns anos, implantou um rigoroso programa para, entre outras coisas, minimizar a emissão de carbono na atmosfera. Atualmente, utilizamos 100% de energia limpa e renovável, entre ações sistêmicas com foco na preservação do meio ambiente. No ano de 2023, essa prática resultou na redução da emissão de 140,60 toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 984 árvores.

- Como vem ocorrendo o plano de investimento do HJF?

AJF: Na última década, investimos mais de R$ 50 milhões em obras e aquisição de modernos equipamentos, ampliando nossa capacidade de atendimento. Nosso complexo hospitalar é único, conta com cerca de 200 leitos, três modernas UTIs humanizadas, centro cirúrgico com equipamentos de última geração, salas para procedimentos de pequena, média e alta complexidade. A urgência e emergência é referência em clínica médica, traumato-ortopedia e cardiologia. Além disso, dispomos de quatro unidades que congregam os consultórios médicos. Contamos ainda com um centro de diagnóstico por imagem, coordenado pelo médico Alexandre da Fonte, utilizando o que há de mais moderno em tecnologia. Mas vem novidade por aí!

- Poderia antecipar algo sobre essas novidades?

AJF: Teremos a inauguração de um novo centro cirúrgico – com mais seis salas -, para procedimentos de pequena, média e alta complexidade, totalmente equipado para garantir segurança aos pacientes e aos profissionais. Ainda este ano, vamos modernizar instalações para atender com mais conforto e qualidade a classe médica. Outros avanços se darão, gradativamente, como o aperfeiçoamento do nosso sistema de segurança do paciente, acompanhando padrões internacionais; além de melhorias no protocolo eletrônico, com ganhos principalmente para o paciente.

- Em julho é comemorado o aniversário do Hospital Jayme da Fonte e, este ano, vocês estão lançando a campanha "Rumo aos 70". O que teremos?

AJF: Além dos investimentos que já citamos, teremos a inauguração de um espaço para contar a história do HJF e da saúde no Estado, o “Memórias da Fonte”, e diversas iniciativas que se estenderão até 2025, quando culminaremos com a celebração dos nossos 70 anos.