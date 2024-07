Julho Verde: Real Hospital Português destaca a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No calendário anual da saúde, este mês é marcado pela campanha nacional Julho Verde, dedicada à conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço.

O objetivo é debater e alertar a população sobre os tipos de cânceres, incluindo os fatores de risco, cuidados, prevenção, além da importância do diagnóstico precoce dos tumores de cabeça e pescoço.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) estabeleceu o dia 27 de julho como o Dia Mundial da Conscientização sobre o Câncer de Cabeça e Pescoço.

No Brasil, os cânceres de cabeça e pescoço representam cerca de 4% de todos os tipos de câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), aproximadamente 43 mil novos casos são diagnosticados anualmente. Cuidados preventivos, saber identificar os sintomas e a busca de informação sobre os tratamentos disponíveis pode salvar vidas.

Segundo o Dr. Phelipe Cunha, médico cirurgião de cabeça e pescoço do Real Hospital Português, as neoplasias de Cabeça e Pescoço incluem tumores benignos e malignos que acometem as seguintes regiões: face, fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireóide, glândulas salivares, tecidos moles e linfonodos do pescoço, paratireoide e tumores do couro cabeludo.

"Esses tipos de câncer estão fortemente associados a fatores de risco como tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecções pelo vírus HPV. A conscientização e a educação sobre esses fatores são essenciais para reduzir a incidência e a mortalidade desses cânceres no país", completa.

Principais fatores de risco

Para o câncer de cavidade oral (boca) / Orofaringe

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

Exposição ao sol sem uso de protetor labial (para os tumores de lábio)

Infecção por HPV (Papilomavírus humano) Prevenção: vacinação p/ HPV em jovens do sexo feminino e masculino, evitar sexo oral desprotegido e múltiplos parceiros.

Para o câncer de tireoide



Dieta pobre em iodo

História de irradiação do pescoço

Radioterapia em baixas doses (principalmente na infância)

História familiar de câncer de tireoide

Obesidade

Tabagismo

Exposições hormonais

Poluentes ambientais

Para o câncer de laringe

Tabaco (cigarros, charutos, cachimbos, narguilés e produtos feitos por rolos)

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Excesso de gordura corporal

Exposição ocupacional de alguns elementos como pó de madeira, produtos químicos utilizados na metalurgia, petróleo, plásticos, indústrias têxteis e o amianto

RHP é referência no tratamento dos pacientes

O Real Hospital Português conta com uma ala específica, a "Real Cabeça e Pescoço", para atender os pacientes. O hospital conta com uma equipe multidisciplinar, especialistas experientes nas mais diferentes áreas de atuação como cirurgia, oncologia, radioterapia e equipamentos de última geração para o diagnóstico das mais diferentes patologias.

O hospital dispõe de blocos cirúrgicos extremamente equipados, incluindo sistema robótico da Vinci XI (o mais moderno disponível no BR) e equipes de reabilitação extremamente capacitadas como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e etc.

Sinais e sintomas

É importante lembrar que os sintomas abaixo também são causados por outras condições clínicas. O médico cirurgião Dr. Phelipe Cunha ressalta que é essencial conversar com o médico a fim de realizar todos os exames para fechar o diagnóstico correto.

"Alguns sintomas como o aparecimento de nódulo no pescoço, manchas brancas ou avermelhadas na boca e/ou ferida que não cicatriza em duas semanas, dor de garganta que não melhora em 15 dias, dificuldade ou dor para engolir, alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias bem como lesões cutâneas em face, couro cabeludo e pescoço que não cicatrizam acendem o sinal de alerta", ressalta.



O diagnóstico precoce influencia o prognóstico dos pacientes. Segundo o Inca, até o final de 2024 deverão ser diagnosticados 39.550 novos casos de câncer na região da cabeça e pescoço. Nessa soma estão os cânceres de cavidade oral (boca), tireoide e laringe.

Se somado o câncer de pele melanoma, que também atinge essa região do corpo, o número sobe para 48.530. A boa notícia é que o câncer de cabeça e pescoço, quando diagnosticado e, principalmente, tratado precocemente, chega a 90% de chance de cura.

Existe tratamento

O médico cirurgião especialista em cabeça e pescoço, Dr. Phelipe Cunha diz que o tratamento mais utilizado, em geral, é o procedimento cirúrgico.

"A cirurgia será indicada para cada caso de maneira individualizada, já que a operação vai depender do estágio e localização do tumor e ainda se há ou não presença de metástase. Além da cirurgia, o tratamento do câncer também pode ser realizado com radioterapia e/ou quimioterapia, que podem ser realizados de forma combinada, no início do tratamento, ou após o tratamento cirúrgico, dependendo de cada caso", afirma.

