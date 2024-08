Compromisso com o futuro da saúde: Real Hospital Português se destaca também em pesquisa e ensino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Real Hospital Português (RHP) se destaca não apenas pelo atendimento médico de excelência, mas também pelo seu compromisso com a pesquisa e o ensino. Através do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, o RHP promove avanços significativos que beneficiam a comunidade médica e a população em geral.

O Instituto faz parte do complexo do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, oferecendo uma ampla gama de programas educacionais e de pesquisa que reforçam a missão do hospital em promover a saúde de forma abrangente e inovadora.



Atuação



A vivência prática numa instituição com uma trajetória de qualidade e serviço à população como o RHP é um diferencial na formação dos profissionais de saúde - DIVULGAÇÃO

A Instituição desempenha um papel importante na formação de profissionais de saúde e no avanço da medicina, oferecendo programas de residências, especializações e cursos de extensão. Além disso, por meio da Escola de Saúde, promove cursos técnicos e especializações pós-técnicas em áreas como Enfermagem, Radiologia e UTI, além de cursos de aperfeiçoamento profissional.



A Academia também conta com um Centro de Simulação Realística, que proporciona treinamento avançado em robótica, radioterapia e neurocirurgia, e com um Centro de Pesquisa Clínica, que desenvolve estudos em diversas especialidades médicas. Já o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) assegura a condução ética dos estudos.

“O grande desafio é formar profissionais com excelência, conhecendo e utilizando a medicina de ponta, mas também com uma postura ética e humanista que lhes permita atender a população de forma efetiva. A vivência prática numa instituição pernambucana com uma trajetória de qualidade e serviço à população é um diferencial na formação dos profissionais de saúde”, afirma Maria do Carmo Lancastre, médica e diretora do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa e da Real Academia.

A diretora também comenta sobre o programa de residência da Instituição: “A residência até hoje é considerada a melhor forma de aprendizado, por ter ensino teórico, mas principalmente aprendizado prático sob supervisão de especialistas profissionais. O cuidar no dia a dia, com os recursos necessários e acompanhamento constante de profissionais com boa formação e experiência, dá uma consistência real aos novos profissionais”, explica.

O programa contempla alunos em estágio curricular em todas as áreas assistenciais, médicas e multiprofissionais. “A criação da Escola de Saúde foi um sucesso. Ser aluno de profissionais de alto padrão técnico e fazer sua formação num hospital que prepara tanto para o mercado público e privado é um grande diferencial”, acrescenta.



Especialização e Pós-graduação

Muitos estudantes que realizaram rodízio no RHP voltam ao Instituto para a pós-graduação - DIVULGAÇÃO

Com qualidade e completude nos serviços, o RHP buscou contemplar as necessidades das Secretarias de Saúde nos programas de especialização e pós-graduação.



“Só temos pós-graduações que atendam às demandas regulatórias das Comissões Nacionais de Residência Médica e Multiprofissional e/ou das sociedades de especialidade. As necessidades do mercado e a qualidade regulam essa demanda”, pontua a diretora do Instituto.



Maria também comenta sobre o retorno de médicos em formação. “Hoje, as residências do Real Hospital Português têm a preferência dos profissionais que desejam se especializar. Muitos pós-graduandos nos escolhem após terem feito seus rodízios de graduação no hospital”, complementa.

Os cursos de especialização e pós-graduação ofertados no instituto são:

Pós-graduações médicas e multiprofissionais



Clínica Médica;

Geriatria;

Nefrologia;

Medicina Intensiva;

Cardiologia;

Cardiopediatra;

Oncologia;

Oncopediatria;

Neurologia;

Gastroenterologia;

Pneumologia;

Saúde da Família e Comunidade;

Transplante de Medula Óssea;

Transplante de Rim;

Terapia intensiva (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Odontologia).



Pós-graduação médica e uniprofissional em diagnóstico

Medicina nuclear;

Endoscopia digestiva;

Radiologia;

Física médica.

Pós-graduação cirúrgica



Ortopedia;

Cirurgia vascular;

Cirurgia cardíaca;

Radiologia intervencionista.

Pesquisa

Com estruturas modernas, o Instituto proporciona a melhor qualidade aos alunos - DIVULGAÇÃO

No Centro de Pesquisa Clínica, o instituto tem desenvolvido estudos com a indústria, PROADI-SUS. Ele iniciou suas atividades em 2020 em parceria com o Instituto Autoimune, com um estudo de intervenção para tratamento da Covid-19 e depois vacinas para influenza e Chikungunya (Butantã).

Posteriormente, expandiu seus estudos de vacinas para infectologia, cardiologia, medicina intensiva, nefrologia, oncologia, radiologia intervencionista, hemodinâmica. “Participamos de um estudo de diagnóstico para Covid com o LIKA-UFPE e agora estendemos esta parceria para arboviroses, num projeto da Universidade de Nagasaki. Várias teses de mestrado e doutorado têm sido desenvolvidas no Real Hospital Português”, finaliza Maria.

Por meio do Instituto e do Real Academia, o Real Hospital Português reafirma seu papel de liderança ao investir não apenas em atendimento médico de qualidade, mas também em pesquisa e formação acadêmica.