Mapa da febre oropouche: 20 Estados brasileiros já têm casos confirmados; veja quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a expansão geográfica do vírus oropouche no Brasil, o ano de 2024 já acumula 7.236 casos da infecção em 20 Estados do País. Em comparação com 2023, o aumento foi expressivo, já que, naquele ano, foram confirmados 832 casos da doença, em 5 Estados.

O vetor do vírus, antes restrito aos pequenos vilarejos da Amazônia, tem se alastrado e chegado às grandes cidades do País. A transmissão da febre oropouche é feita principalmente pelo inseto conhecido popularmente como maruim (Culicoides paraensis).

Até o momento, Pernambuco desponta na lista dos 10 Estados com o maior número de casos. Ele é o 8º com mais confirmações da infecção: 87. Além disso, Pernambuco se sobressai na rota de alerta epidemiológico porque registra dois casos de óbitos fetais infectados pelo vírus.

Preocupada, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu um alerta, no último dia 18, para informar aos países sobre a transmissão vertical (mãe para o bebê) e solicitar uma maior vigilância.

Até o momento, o Brasil é o único país a relatar possíveis casos de transmissão de oropouche de mãe para feto durante a gravidez. A única observação semelhante anterior foi durante um surto da doença em Manaus, entre 1980 e 1981, onde o vírus foi detectado em nove mulheres grávidas e dois abortos.

Como a febre oropouche se manifesta?

Os sintomas incluem início súbito de febre, dor de cabeça, rigidez nas articulações, dores no corpo e, em alguns casos, fotofobia, diplopia (visão dupla), náusea e vômitos persistentes.

Essas manifestações podem durar de cinco a sete dias. Raramente, casos graves podem incluir meningite. A recuperação completa pode levar várias semanas.

Existe tratamento para oropouche?

Atualmente, não existe um tratamento específico para oropouche. A avaliação por um profissional de saúde é fundamental para cuidar dos sintomas e evitar a evolução da doença.

Como oropouche tem manifestações clínicas semelhantes às da dengue e de outros arbovírus, é importante que os profissionais de saúde reforçarem a atenção neste momento.

Como prevenir oropouche?

Medidas recomendadas incluem proteger as casas com redes de malha fina nas portas e janelas, bem como em camas e móveis onde as pessoas descansam; usar roupas que cubram pernas e braços; aplicar repelentes com DEET, IR3535 ou icaridina.

Como os maruins são muito menores que os mosquitos, as redes tradicionais para mosquitos não protegem as picadas.

Casos no Brasil: a partir do número de casos por Estado, veja abaixo a expansão geográfica do vírus oropouche

AM: 3.224

RO: 1.709

BA: 830

ES: 412

AC: 265

RR: 236

SC: 155

PE: 86

MG: 83

PA: 74

RJ: 62

CE: 39

PI: 27

MT: 17

AP: 7

MA: 3

PR: 3

TO: 2

MS: 1

PB: 1