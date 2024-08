Exposição de arte gratuita no Recife promove conscientização sobre saúde feminina, autocuidado e câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para mergulhar no universo feminino e compartilhar informações para a prevenção dos tumores que atingem as mulheres, a farmacêutica MSD Brasil promove a exposição "#SouObraDeArte", que será inaugurada nesta sexta-feira (2), no RioMar Recife, Zona Sul da cidade.

A exposição localizada na Praça de Eventos 2, Piso L1, traz obras feitas por artistas que passaram pelo processo de tratamento de tumores que acometem as mulheres e expressaram essa jornada em forma de arte - na pintura, escultura ou costura.

Os trabalhos das artistas incentivam também, de forma poética, o autocuidado, a autoestima, a resiliência e a força feminina.

Entre as obras, está a da artista recifense Jade Matos, que assina a peça com o nome "Mil Mulheres em Mim". O trabalho celebra a resiliência feminina diante do câncer de mama. O jardim em branco convida mulheres a reescreverem suas histórias, ao transformar cicatrizes em esperança.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar ainda criações de Karina Koslowski, Iracy Campos, Aline Fraga, Mariana San Martin e Maísa Lima, entre outras.

Além das peças de arte, o espaço também contará com totens informativos que fornecerão informações sobre prevenção, sintomas e tratamentos relacionados a doenças oncológicas mais incidentes entre as mulheres.

Profissionais de saúde estarão à disposição durante todos os dias da exposição para responder a perguntas e oferecer orientações personalizadas aos visitantes.

Objetos educativos estarão disponíveis, como uma mama artificial que imita o tecido humano para que as mulheres possam tocar e aprender a fazer o autoexame corretamente.

Vale frisar que o autoexame das mamas não apresenta impacto na mortalidade feminina pelo câncer, mas é fundamental para encorajar a mulher a conhecer o próprio corpo e procurar atendimento, caso note qualquer sintoma ou modificação nas mamas.

"Nosso principal objetivo é levar à população conhecimento por meio, por exemplo, de peças anatômicas que exemplificam o autoexame na mama, e conexão ao nos depararmos com obras tão poderosas de artistas que trouxeram peças exclusivas para a exibição", afirma a diretora de Oncologia, Hematologia e Transplante da MSD, Sandra Monteiro.

"O paciente está sempre no centro das nossas decisões e desejamos que, ao proporcionar uma intervenção urbana como essa, possamos proporcionar no aumento do diagnóstico precoce e no cuidado da mulher neste processo de autoconhecimento e prevenção", ressalta Sandra.

