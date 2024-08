Febre oropouche: Estado de São Paulo tem os primeiros casos de transmissão local da doença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 7 mil casos confirmados no Brasil, a febre oropouche tem preocupado pesquisadores e autoridades sanitárias. Nesta quinta-feira (1º), durante o 1º Seminário sobre Oropouche em Pernambuco, no Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz PE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, foram antecipados novos dados da doença no País.

"Ontem (31), recebemos a confirmação dos primeiros dois casos autóctones (transmissão local) de febre oropouche no Estado de São Paulo", antecipou, durante o evento, a coordenadora geral da Vigilância em Arboviroses do Ministério da Saúde, Lívia Vinhal.

Casos autóctones são aqueles em que o paciente foi infectado pela doença no próprio local onde vive, sem histórico de deslocamento para outras regiões endêmicas.

De acordo com o Ministério da Saúde, os dois casos de transmissão local de febre oropouche no Estado de São Paulo são de residentes do município de Cajati, localizado a cerca de 230 quilômetros da capital paulista.

Mapa da febre oropouche no Brasil. Casos atualizados pelo Ministério da Saúde em 29 de julho de 2024 - THIAGO LUCAS/DESIGN SJCC

Com o questionamento da reportagem do JC sobre os casos no município de Cajati e somente após a publicação desta reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ratificou, em nota, que "as infecções, detectadas pela Vigilância da Circulação Viral dos Arbovírus Urbanos no Estado de São Paulo, ocorreram no município de Cajati, na região do Vale do Ribeira".

As duas pacientes, segundo a SES-SP, evoluíram para cura. "Elas não tinham histórico de deslocamento nos últimos 30 dias e eram residentes de área rural próxima a plantação de bananas."

O diagnóstico de febre do oropouche dessas duas pacientes ocorreu após resultado de exame de RT-PCR realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), e o descarte de doenças como zika, chikungunya e febre amarela, entre outras.

Neste ano, o Ministério da Saúde já confirmou 7.236 casos de febre oropouche, em 20 Estados. Os dois casos de transmissão local em São Paulo ainda não entraram oficialmente no boletim da pasta.

O Ministério da Saúde reforça que mantém monitoramento diário sobre a circulação do vírus, casos da doença e investigação de possíveis óbitos por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com diálogo ativo e constante com as secretarias municipais e estaduais.