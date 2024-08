Ampliação de serviços de oncologia e nefrologia no HC-UFPE é tema de audiência pública na Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (5), às 10h, será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), na Boa Vista, Centro do Recife, para discutir a ampliação dos serviços de assistência de oncologia e nefrologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE).

Também entrará em debate a destinação de emendas parlamentares para a construção do prédio do Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e para a reforma de espaço destinado a ampliação do Serviço de Hemodiálise.

O custo estimado para a construção do Cacon é de R$ 17 milhões, e a ampliação da hemodiálise custará aproximadamente R$ 6 milhões.

O gerente Administrativo do HC-UFPE, Wagner Cordeiro, ressalta que, em Pernambuco, pessoas com doenças renais crônicas ficam internadas nos hospitais de grande porte porque, atualmente, as clínicas de convênio SUS (Sistema Único de Saúde) não têm capacidade de absorção desses pacientes.

"No PDFH (Plano Diretor Físico Hospitalar), visando à ampliação do Serviço de Hemodiálise no HC-UFPE, foi estabelecido o aumento da capacidade para 32 máquinas. Já foram adquiridas quatro novas unidades, porém há necessidade de realização da obra de reforma, ampliação do espaço e compra do restante dos equipamentos", diz.

Sobre a construção do Cacon, Wagner Cordeiro destaca que é interesse do HC-UFPE, da Ebserh e do governo estadual que haja ampliação do serviço em oncologia.

"Hoje somos uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Em Pernambuco, só tem um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia", destaca.

Cacon

O Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia será implantado em um novo prédio a ser construído exclusivamente para essa finalidade, com bunkers para aceleradores lineares da radioterapia, consultórios e nova administração de neoplásicos (quimioterapia).

Na estrutura do prédio, estão previstos três pavimentos e interligação com o prédio principal do hospital, por meio de passarela, numa área total de 2.846,37 metros quadrados.

Hemodiálise

O Serviço de Hemodiálise será realocado para a área ambulatorial no pavimento térreo, a fim de oportunizar a ampliação da assistência e melhorar o acesso dos pacientes. A

Após a reforma, o serviço contará com 32 pontos de diálise, em uma área total de 1.250,79 metros quadrados.