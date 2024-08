Eleições CFM 2024: três chapas concorrem ao pleito por Pernambuco

Médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) poderão escolher os seus representantes no Conselho Federal de Medicina (CFM), para a gestão 2024-2029, nos próximos dias 6 e 7 de agosto, das 8h às 20h (horário de Brasília).

A eleição é para eleger dois conselheiros: um efetivo e outro suplente. Em Pernambuco, três chapas foram homologadas pela Comissão Regional Eleitoral para concorrer ao pleito, que será exclusivamente online através do Portal das Eleições (eleicoescfm.org.br).

A apuração ocorrerá no dia 7 de agosto, em uma cerimônia de encerramento transmitida em tempo real pelo canal oficial do CFM no YouTube, a partir das 20h. Participarão remotamente os presidentes da Comissão Nacional Eleitoral e da Comissão Regional Eleitoral.

Conheça as chapas em Pernambuco:

Chapa 1 - União por um CFM de excelência

Titular: Claudia Beatriz Andrade

Suplente: Sérgio Palma

PROPOSTAS DA CHAPA 1

1 - Defender os Valores dos Médicos Regionais

2 - Integração e Cooperação

3 - Transparência e Diálogo

4 - Educação Continuada

5 - Advocacia pela Saúde

6 - Defender o Revalida

7 - Lutar por uma Saúde Melhor para a População

8 - União das Entidades Médicas

9 - Carreira Médica Nacional

10 - Comissão para Bancada Médica na Política

11 - Trabalhar pela atualização das resoluções

12 - Incentivo à Pesquisa Médica

13 - Suporte ao Médico em Início de Carreira

14 - Valorizar a Residência Médica

15 - Defender o Ato Médico

16 - Exclusão da Cobrança Múltipla dos CRMs de Fronteiras

Chapa 2 - Luta pela medicina

Titular: Antonio Jordão

Suplente: Cesar Freire de Melo Vasconcelos

PROPOSTAS DA CHAPA 2

1 – Fortalecimento e protagonismo do CFM

2 – Autonomia do Médico – Escolha do paciente

3 – Defesa do Ato Médico e combate ao exercício ilegal da medicina

4 – Monitoramento das escolas médicas – Prova de Ordem

5 – Formação de especialistas – defesa da Residência Médica, ampliação de vagas, bolsa equivalente ao Mais Médicos e valorização do preceptor.

6 – Apoio ao médico: monitoramento do ambiente de trabalho, anuidade nacional única, isenção da PJ de trabalho, fiscalização preventiva, defesa no exercício profissional.

7 – Valorização da remuneração no setor público e privado, defesa do cooperativismo.

8 – Defesa do debate científico, da saúde e da vida.

9 – Participação nas políticas públicas, redução da carga tributária, transformar a aposentadoria especial em realidade.

10 – Formular projetos e ações a serem desenvolvidas pelos CRMs.

Chapa 3 - Movimento e ética

Titular: Eduardo Jorge da Fonsêca Lima

Suplente: Leila Katz

PROPOSTAS DA CHAPA 3

1 - Ato médico com Autonomia, Segurança e Responsabilidade –Criar uma diretoria de defesa do profissional no CFM e CRMs, com apoio jurídico próprio para atuar em casos de distorção do ato médico.

2 - Critérios na Abertura de Novas Escolas -Cobrar dos órgãos competentes avaliação responsável e criteriosa para abertura de novas escolas médicas, seguindo Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e legislação vigente, exigindo a existência de hospitais-escola bem aparelhados e com pessoal capacitado para o ensino.

3 - Educação e Formação Médica de Excelência – Fortalecer o trabalho do CFM como instituição de

acreditação, levando ao conhecimento da sociedade o selo de qualidade da formação médica na graduação (Sistema de Acreditação de Escolas Médicas/Saeme) e na Residência Médica.

4 - Avaliação de Proficiência – Trabalhar junto a outras entidades (Congresso Nacional, Ministério da

Educação, AMB e ABEM) para a criação de mecanismos que atestem a aptidão dos alunos em formação, como um Teste de Progresso durante a graduação.

5 - Valorização do Revalida – Defender o Revalida como único meio do médico formado no exterior trabalhar no Brasil, de forma justa e baseada nas DCN e na realidade da medicina brasileira.

6 - Diminuição dos Tributos no Sistema Conselhal – Reduzir os valores que médicos/empresas pagam aos

CRMs, extinguindo pagamento duplicado quem atua como pessoa física e pessoa jurídica e em estados

fronteiriços.

7 - Defesa do Piso Salarial da Medicina - Fortalecer as propostas no Congresso Nacional de Piso Salarial para o médico em todos os níveis de atenção, incluindo a defesa da carreira de estado no SUS.

8. Defesa do SUS e da Residência Médica – Atuar em conjunto com outras entidades médicas para aumentar o valor da bolsa de residência, garantindo a valorização da CNRM e o atendimento das necessidades do Sistema Único de Saúde. Manter vigilância sobre a qualidade dos programas de Residência Médica lutando por sua qualidade na formação dos jovens médicos.

9 - Valorização da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) - Fortalecer a regulação do uso de mídias digitais, norteando o cumprimento da Resolução da Publicidade médica e a relação médico-paciente me mídia online.

10 - Atenção à Saúde Integral de Médicos e Residentes - Instituir ações continuadas de promoção da saúde mental e melhoria das condições de trabalho, oferecendo acolhimento e desenvolvendo estratégias de combate ao assédio moral e de prevenção de burnout e suicídio.

Quem pode votar?

Podem votar os médicos ativos que estiveram com seus dados cadastrais atualizados e em situação regular junto ao conselho regional.

De acordo com a Resolução CFM 2.335/2023, o voto é obrigatório para o médico inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos e profissionais.

Ainda segundo a norma, o voto é facultativo para médicos com mais de 70 anos.

Em todo o Brasil, cada regional vai eleger um conselheiro federal titular e um suplente por unidade da federação, totalizando 54, sendo 27 titulares e 27 suplentes.

O mandato durará cinco anos, com a posse dos conselheiros eleitos no dia 1º de outubro de 2024.