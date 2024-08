Psicanálise como ferramenta terapêutica é tema de evento gratuito no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Bate-papo acontece nesta quinta-feira (22), das 17h30 às 19h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

A psicanálise, abordagem que trabalha profundamente o inconsciente, responsável pelas nossas atitudes que temos em modo automático, é tema de uma roda de conversa que acontece, nesta quinta-feira (22), no campus do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O evento é gratuito e tem como tema "Qual é o lugar da psicanálise nos dias de hoje?". O bate-papo vai acontecer das 17h30 às 19h e será conduzido pelos psicólogos Jéssica Tenório e André Cabral.

É possível se inscrever pelo link acesse.one/InscricaoMesPsicologo.

Segundo Jéssica Tenório, será discutida "a perspectiva atual da psicanálise, as reflexões que essa abordagem proporciona sobre os sujeitos e a sociedade, bem como a forma de cuidado e intervenção nos diversos âmbitos de atuação".

A especialista alerta ainda para a importância que a saúde mental tem no cotidiano e evidencia o crescimento nas discussões.

"É fundamental estarmos atentos ao cuidado integral de nossa saúde, pois corpo e mente são indissociáveis", avalia.

De acordo com a psicóloga, estar atento à maneira de lidar com os problemas do dia a dia é fundamental para o bem-estar emocional.

A psicanálise ajuda nesse sentido ao trazer à tona emoções e memórias reprimidas pelo paciente, o que gera autoconhecimento, e permite ao indivíduo compreender suas angústias. A partir daí, é possível tratar questões como ansiedade, depressão e problemas de autoestima.

Os especialistas explicam que a psicanálise se trata de uma teoria sobre o inconsciente, além de ser um método clínico que tem como objetivo a promoção da saúde mental.

Desenvolvida no século 19 pelo médico neurologista Sigmund Freud, a psicanálise analisa o sujeito a partir de seus mecanismos inconscientes, que podem ser acessados pela linguagem.

Esse método sofreu mudanças ao longo do tempo, com as transformações sociais e nos sujeitos. "Mas é importante destacar que ela mantém o seu aspecto central acerca do inconsciente e da posição desejante do sujeito", ressalta Jéssica.

O psicólogo André Cabral ressalta a importância da roda de conversa, realizada na quinta-feira (22), para os participantes.

"Os estudantes e profissionais precisam conhecer a Psicanálise e transformar os preconceitos a esta teoria, pois ela não parou no século 19. A teoria tem ratificado, por mais de anos, os seus benefícios à saúde mental de pessoas de todas as idades, com promoção da qualidade de vida", destaca André.

Mês do Psicólogo

O curso de Psicologia do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, que recebeu nota máxima pelo Ministério da Educação, oferece uma programação especial para o Mês da Psicologia.

Em 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo e, em celebração, a instituição promove o "Descubra, explore e transforme: Mês da Psicologia na Unit – Compromisso Social em Ação!".

É possível conferir a programação completa do evento pelo site www.unit.br/mes-psicologo.