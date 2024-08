Saúde mental: psicólogos listam medidas de prevenção para evitar transtornos como depressão e ansiedade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a proximidade do Dia do Psicólogo (27/8), é essencial refletirmos sobre a importância do autocuidado na prevenção de transtornos como a ansiedade e a depressão. O psicólogo é um dos profissionais que cuidam da nossa saúde mental.

Uma pesquisa recente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) revelou um aumento alarmante nas internações por ansiedade, que saltaram de 794 para 2.100 entre 2018 e 2022. Esses números evidenciam a urgência de cuidar da saúde mental.



O ritmo acelerado da vida moderna e o consumo excessivo de telas e redes sociais são fatores que muitas vezes impedem a prática do autocuidado.

Para garantir uma vida saudável e equilibrada, é necessário reavaliar a rotina diária e se colocar como prioridade central na luta contra a ansiedade e a depressão.

Esses transtornos ativam respostas intensas e desproporcionais no corpo e na mente, pois afetam negativamente a vida profissional, familiar e os relacionamentos. Ninguém está imune a essas condições, que podem impactar profundamente a qualidade de vida.



"Cuidar de si deve ser uma prioridade. Pequenas mudanças de hábitos, como se afastar do uso excessivo de telas e celulares, buscar a companhia de pessoas que estimulem a manutenção do autocuidado e a criação de estratégias para desacelerar e diminuir o estresse, com adesão à prática de relaxamento e respiração, podem ser pontos essenciais para essa transformação", explica o psicólogo do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), Leopoldo Barbosa.

Ao incorporar essas práticas no dia a dia, é possível promover uma saúde mental voltada para o bem-estar, mais forte e resiliente, além prevenir os impactos devastadores da ansiedade e da depressão.



A prática de atividades físicas e uma rotina de sono saudável também são importantes aliadas da saúde mental.

"Práticas como a caminhada ou a musculação podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, além de melhorar o humor e, consequentemente, a qualidade do sono. Manter uma alimentação balanceada, com consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, também auxilia muito nesses quadros", ressalta o psicólogo Eduardo Falcão, também psicólogo do Imip.

Atualmente o serviço de psicologia do Imip conta com 41 profissionais, que atuam nos diferentes cenários clínicos do hospital.

Na área do Ensino, são oito residentes em psicologia uniprofissional e 10 residentes em programas multiprofissionais, além de 41 estudantes em estágio obrigatório específico, alunos nas vivências de estágio básico da graduação e 27 pós-graduandos do programa de Psicologia Clínica Hospitalar do Imip/Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).