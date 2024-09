Conheça as principais doenças que afetam o cotovelo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As doenças do cotovelo são extremamente dolorosas, podem afetar a mobilidade e podem impedir a realização de atividades diárias básicas

Os cotovelos, apesar de serem extremamente importantes para a mobilidade, são áreas do corpo que muitas pessoas acreditam não causarem problemas. No entanto, essas articulações podem apresentar uma série de doenças.

Entrevistamos o médico ortopedista do Hospital Jayme da Fonte e da clínica SOLB, Dr. Fernando Barroca, que explicou as principais condições que podem afetar os cotovelos.

Dr. Fernando Barroca - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Principais doenças do cotovelo

O cotovelo é uma articulação crucial para a funcionalidade dos membros superiores e, quando afetado por doenças ou lesões, pode comprometer a mobilidade e a qualidade de vida.

De acordo com o Dr. Fernando Barroca, existem cinco principais doenças que afetam os cotovelos, são elas:

Epicondilite;

Tendinite do tríceps;

Artrose;

Rigidez de cotovelo;

Deformidades.

Epicondilite

Também conhecida como “cotovelo de tenista”, a epicondilite é uma inflamação dos tendões que se conectam ao epicôndilo, uma proeminência óssea do cotovelo. A dor pode ser intensa e afetar a capacidade de realizar tarefas simples, como pegar uma garrafa.

Tendinite do tríceps

Esta é uma inflamação do tendão do músculo tríceps, que causa dor na parte posterior do cotovelo e pode limitar o movimento de extensão do braço.

Artrose

A artrose consiste no desgaste da cartilagem do cotovelo, levando à dor crônica, rigidez e, em casos graves, à deformidade articular.

Rigidez de cotovelo

A perda de mobilidade do cotovelo pode ocorrer após um trauma ou cirurgia, dificultando as atividades diárias.

Deformidades

Deformidades do cotovelo podem ser resultado de fraturas mal cicatrizadas, lesões ou condições congênitas, afetando a funcionalidade do braço.

Dentre os principais fatores de risco para o surgimento destas condições, estão:

Atividades laborais;

Atividades com esforço ou repetitivas;

Trauma;

Exercícios físicos.

O diagnóstico dessas doenças pode ser feito através da realização de exames, como radiografias, ultrassom, ressonância magnética e eletroneuromiografia.

Dr. Fernando Barroca - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Como as lesões podem impactar a função e a mobilidade do cotovelo?

Lesões no cotovelo podem causar perda significativa de mobilidade e força, prejudicando a realização de atividades laborais, de lazer e domésticas.

“Uma dor por epicondilite que pode durar quatro meses leva a uma grande perda de função para atividades mais simples, como pegar uma garrafa na geladeira”, afirma o ortopedista.

Tratamento e cirurgia

Em relação ao tratamento, normalmente inicia-se com uso de anti-inflamatórios ou até corticóides, sempre com auxílio da fisioterapia. O tratamento precoce é essencial para evitar a progressão da doença.

“Poucos casos têm indicação para cirurgia, como uma epicondilite resistente que não cede depois de vários meses de tratamento, ou uma rigidez articular pós trauma”, afirma Fernando Barroca.

No caso de fraturas no cotovelo, a intervenção cirúrgica é frequentemente recomendada para restaurar a anatomia.

A técnica cirúrgica mais comum é a artroscopia, realizada com pequenas incisões e uso de uma câmera para guiar a cirurgia. É um procedimento rápido, com alta hospitalar no mesmo dia.

Prevenção

A prevenção é de suma importância para evitar doenças do cotovelo.

De acordo com o médico, deve-se estar atento para não carregar peso acima do que o corpo suporta, tanto no trabalho como em academias de ginástica, por exemplo.

Como é comum ter dor por tendinite ou por rigidez articular, outra medida preventiva eficaz é o alongamento que pode ser feito pelo próprio paciente ou na fisioterapia.

“Iniciar o tratamento logo nos primeiros sinais de dor ou desconforto ajuda a prevenir a cronicidade da doença”, finaliza o Dr. Fernando Barroca, ortopedista do Hospital Jayme da Fonte.

