Sintomas do câncer infantil podem se confundir com doenças comuns da infância, alerta oncologista do Hospital de Câncer de Pernambuco

No Brasil, o câncer é a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes. Diagnóstico precoce aumenta chances de cura

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), em Santo Amaro, área central do Recife, lança uma campanha de sensibilização durante o Setembro Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o câncer infantojuvenil.

Com o mote A informação salva vidas, a mobilização tem como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e os sinais de alerta da doença na infância e adolescência.

Durante todo o mês de setembro, o HCP disponibiliza uma série de conteúdos informativos no site hcp.org.br e redes sociais @sigahcp, para ampliar o conhecimento sobre o câncer infantojuvenil e a importância do diagnóstico precoce.

Segundo dados parciais do Registro Hospitalar de Câncer do HCP (RHC), 53 novos pacientes de 0 a 19 anos foram atendidos na instituição em 2022.

"Os principais sintomas do câncer infantojuvenil podem se confundir com doenças comuns da infância, o que torna o reconhecimento imediato um desafio. Os sinais incluem febre persistente, perda de peso, palidez, dor óssea, hematomas e caroços pelo corpo", destaca a oncologista pediátrica Virginia Fonseca, coordenadora do serviço de pediatria oncológica do HCP.

"Dessa maneira, as visitas regulares ao pediatra são indispensáveis para identificar qualquer sinal suspeito para câncer."

Entre os tipos de câncer mais frequentes, estão leucemias (glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático).

Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tipo de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho), tumor germinativo (das células que originam os ovários e os testículos), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).

Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. As causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas.

Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce, momento em que sinais e sintomas da doença são detectados em fase inicial e em estádios mais localizados. Isso permite a redução das complicações agudas e tardias do tratamento.

Esse cenário reforça a necessidade de famílias e profissionais de saúde conhecerem os principais sintomas que podem surgir e buscarem atendimento especializado.

No Brasil, são esperados 7.930 casos de câncer infantojuvenil para cada ano do triênio 2023-2025, sendo 4.230 do sexo masculino e 3.700 do sexo feminino. Desse total, 2.130 casos são na região Nordeste (1.190 do sexo masculino e 940 do sexo feminino).

A oncologista pediátrica Virginia Fonseca reforça a importância da conscientização. "O diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de cura. Durante o Setembro Dourado, queremos alertar pais e responsáveis sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. A atenção aos pequenos detalhes pode salvar vidas."

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 80% dos casos de câncer infantil podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.

No entanto, muitos pacientes ainda chegam aos centros de tratamento com a doença em estágio avançado, o que reduz significativamente as chances de cura.

Pela complexidade, o tratamento do câncer deve ser feito em centro especializado e compreende três modalidades principais: quimioterapia, cirurgia e radioterapia.