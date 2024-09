Transplante: Doação de órgãos no Hospital Pelópidas Silveira, no Recife, beneficia quatro pacientes em fila de espera

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos, o sim dado por uma família vai garantir a melhora na qualidade de vida de quatro pacientes em fila de espera para transplante. No último sábado (7), foram captados dois rins e duas córneas no Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Todos os trâmites para viabilizar esse ato de solidariedade foram coordenados pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott) do HPS, que faz a busca ativa de potenciais doadores, e pela Central de Transplante de Pernambuco (CT-PE).

Os rins foram encaminhados para a Bahia e já foram transplantados. Já as duas córneas, que passam por um processo de preparação, beneficiarão dois pacientes da fila de espera de Pernambuco.

A captação foi colocada à disposição do Sistema Nacional de Transplantes, e a escolha dos receptores segue protocolos rígidos de acordo com cada tipo de órgão e tecido.

Como aconteceu a doação de órgãos

A doação de órgãos ocorreu após a confirmação da morte encefálica (perda completa e irreversível das funções cerebrais) de uma paciente do sexo feminino, na faixa etária dos 60 anos.

Com o diagnóstico fechado, a partir de exames clínicos e de imagem, a Cihdott do Pelópidas Silveira acolheu os familiares da potencial doadora para informá-los do direito ao ato.

"Esse acolhimento é muito importante, principalmente pelo momento de dor pelo qual a família está passando. É nesse encontro que passamos as informações e damos a oportunidade e direito de doar os órgãos do ente querido", frisa a enfermeira da Cihdott do HPS Sellen Portela.

Como doar órgãos e tecidos

No Brasil, a doação de órgãos e tecidos requer a autorização do cônjuge/companheiro ou de um parente de até segundo grau do doador.

Por isso, torna-se essencial, em vida, conversar com a família sobre a vontade de doar, o que garante o cumprimento desse desejo e direito de ser doador.

O que pode doar

Quando há morte encefálica, podem ser doados rins, fígado, pâncreas, coração, válvula cardíaca, córneas, pulmão, intestino. No caso da morte do coração, doam-se as córneas.

Um rim, parte do fígado ou parte da medula óssea podem ser doados em vida.