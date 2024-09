Tratamento de Preta Gil: entenda o que é a cirurgia de amputação de reto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cantora compartilha sua experiência com a amputação do reto e conscientiza sobre a importância do dialogo aberto em relação a doença

A cantora Preta Gil revelou que precisou passar por uma amputação do reto como parte de seu tratamento contra o câncer colorretal.

A declaração foi feita em uma entrevista ao programa Fantástico, onde a artista compartilhou sua experiência e falou abertamente sobre o procedimento.

Ela afirmou que não sente vergonha do que aconteceu, apesar de ser um tema delicado e cercado de tabus.

"Amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", disse Preta Gil em um trecho da entrevista.

A cirurgia foi realizada há um ano, como parte do tratamento inicial que envolveu a remoção de parte do trato intestinal.

Apesar de ter celebrado o fim do tratamento na época, a cantora revelou que precisou retomar os cuidados oncológicos após a detecção de novos focos de câncer em quatro regiões diferentes do corpo.

Segundo ela, os novos tumores também estão sendo tratados com muita fé e otimismo.

"Essa cirurgia [da amputação] eu fiz há um ano. Agora, eu estou em um novo tratamento, com outros focos dos tumores, mas que também serão sanados, também serão curados, com toda a minha fé"

O que é o reto e o procedimento de amputação

O reto é a parte final do intestino grosso e tem um papel fundamental na eliminação das fezes.

A amputação abdominoperineal do reto é um procedimento cirúrgico complexo, que envolve a remoção do reto e do canal anal.

Em alguns casos, o ânus é permanentemente fechado, sendo necessária a criação de uma colostomia — um estoma no abdômen, através do qual as fezes são coletadas em uma bolsa.

Esse tipo de cirurgia é geralmente indicado para tratar tumores localizados no reto ou no ânus, especialmente quando o câncer não responde adequadamente à quimioterapia e radioterapia.

A amputação do reto pode ser uma solução necessária quando o tumor está localizado muito próximo ao ânus, comprometendo a capacidade de preservá-lo.

A importância da conscientização

A história de Preta Gil serve como um alerta para a importância da conscientização sobre o câncer colorretal.

A mesma aponta sobre a falta de debate enquanto conta sua historia "Tudo nessa doença é um grande tabu".

Ao compartilhar sua experiência, a cantora ajuda a desmistificar a doença e incentiva outras pessoas a buscarem ajuda médica ao perceberem qualquer sintoma suspeito.