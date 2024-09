Recife tem primeiro caso de febre oropouche; mulher está no final da gravidez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Saúde do Recife diz que a paciente já recebeu alta, se recuperou em casa e que está tudo bem com a mãe e com o feto

Em balanço epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (11), a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informa que uma mulher, de 28 anos, no terceiro trimestre de gestação, é o primeiro caso de infecção por oropouche confirmado no Recife.

"A gestante foi submetida à coleta de material biológico para exame sorológico, que foi enviado para Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará", diz, em nota, a SES-PE.

As mulheres grávidas fazem parte do grupo que exige prevenção e acompanhamento criterioso porque já está comprovada a transmissão vertical (quando a transmissão ocorre de mãe para o bebê na gestação) da infecção pelo vírus oropouche.

"A SES-PE reforça que tanto a mulher quanto o feto apresentam quadro sem complicações clínicas. A equipe da Vigilância em Saúde da SES-PE está acompanhando o caso junto à Secretaria de Saúde do Recife."



Em nota, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) informou que a mulher está na 34ª semana de gestação e mora no bairro de Dois irmãos, Zona Norte do Recife.

“A notificação foi feita por um hospital da rede privada de saúde, onde a paciente havia sido atendida, no dia 27 de junho, com sintomas de febre, dores de cabeça e no corpo, além de manchas (exantema) na pele. A paciente teve alta médica e se recuperou em casa. Nesse período, submeteu-se a exames e consultas de pré-natal; a última no dia 05 de setembro. Está tudo bem com ela e também com o feto”, garante a Sesau.

Neste momento de aumento de casos de oropouche em todo o Brasil, as gestantes devem seguir algumas recomendações, segundo o Ministério da Saúde:

Evitar áreas onde há muitos insetos (maruins e mosquitos);

Usar roupas que cubram a maior parte do corpo;



Manter a casa limpa, incluindo a limpeza de terrenos e de locais de criação de animais, e o recolhimento de folhas e frutos que caem no solo;



Seguir as orientações das autoridades de saúde locais para reduzir o risco de transmissão, se houver casos confirmados na região.

Em Pernambuco, a SES-PE reforça os cuidados em relação às gestantes. "Deve-se usar roupas que protejam a pele da exposição, principalmente nos horários de penumbra (ao amanhecer e ao anoitecer), quando os vetores se mostram mais ativos. Além disso, deve-se ter mais atenção a essas precauções em locais próximos a matas ou florestas, ou com presença de árvores frutíferas", diz.

Outra forma de prevenção, segundo a SES-PE, é o uso de repelentes adequados para gestantes (produtos à base de Icaridin ou Picaridin, N-Dietil-meta-toluamida (DEET), IR 3535 ou EBAAP (BVS, 2022). O cuidado com o acúmulo de lixo também ajuda a evitar o contato com os insetos.

Casos de febre oropouche em Pernambuco

Pernambuco tem, de acordo com o balanço da SES-PE divulgado nesta quarta-feira (11), 144 casos confirmados da febre oropouche.

Até o momento, o vírus oropouche isolado foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Machados, São Benedito do Sul e Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.