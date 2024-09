Aumento na fila de espera: Pernambuco tem 3.589 pessoas que aguardam um transplante de órgão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Este é o mês em que o Brasil se mobiliza para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, através da mobilização Setembro Verde. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), ao lado da Central de Transplantes do Estado (CT-PE), reforça a importância da ressignificação da vida, com a campanha 'Seu sim, uma nova história'.

Considerada a esperança do renascimento ou a oportunidade de um recomeço, a doação de órgãos é um gesto que salva vidas. Infelizmente, assim como em outros Estados brasileiros, a negativa familiar é um dos principais motivos para que um órgão não seja doado em Pernambuco. Ou seja, o “não” segue, no Estado, como fator determinante na demora dos transplantes e, consequentemente, no aumento das listas de espera.

O comprometimento com a doação de órgãos é urgente. Neste ano, a lista de espera registra 3.589 pacientes que aguardam um órgão ou tecido para renascer. Além disso, 55% das famílias, segundo a CT-PE, recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada. A taxa é 5% menor do que em 2023, mas ainda é alta.

Algumas listas de espera do Estado estão críticas: 1.880 pacientes aguardam por um rim. Com relação à córnea, são outras 1.493 pessoas que esperam o contato da CT-PE sobre um transplante. Além disso, 146 pacientes aguardam um transplante de fígado. Já a lista de coração tem 23 pessoas à espera do órgão. Neste ano, 17 foram operadas. Em 2023, 24 pacientes passaram por um transplante cardíaco. A meta da CT-PE é ultrapassar este número até dezembro.

"Devido à pandemia, o isolamento e o afastamento 'pessoal' no tratar, houve um grande retrocesso na doação de órgãos. Alguns Estados já se recuperaram completamente, mas ainda não atingimos nossos resultados de 2019. Comparando o primeiro semestre de 2023 e o de 2024, é verdade que tivemos um aumento global nos transplantes na ordem de 8,4%, com ênfase no transplante hepático, com um aumento de 25%. Todavia, nossa lista de espera subiu de 3.180 para 3.589 pacientes", destaca o médico André Bezerra, coordenador da Central de Transplantes do Estado.

Como a diminuição da espera passa pelo "sim" das famílias, André vê como um milagre o poder da doação de órgãos. "Continuo me emocionando a cada 'sim'. Nós, que ficamos no meio da ponte, vemos o poder de transformação que essa palavra tem. É o poder de mudar a vida de pessoas, de salvar essas pessoas e suas famílias, de negar aquele destino fatídico que bate à porta. No final, resume-se a isso. O 'sim' tem o poder de mudar o destino. E o poder de mudar o destino se chama milagre", ressalta André Bezerra.