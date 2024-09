Seis maiores emergências hospitalares de Pernambuco passarão por obras de manutenção, anuncia governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As seis maiores emergências hospitalares de Pernambuco passarão por obras de manutenção preventivas e corretivas. O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD) e da Secretaria de Saúde (SES), publicou, nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado (DOE), o aviso da abertura do processo de contratação de empresas para a prestação dos serviços. O valor máximo total estimado é de R$ 84,3 milhões por ano.

"Vamos garantir a readequação das grandes emergências do Estado, a fim de melhorar a qualidade do serviço prestado à população e de oferecer espaços mais dignos para os profissionais de saúde, os pacientes e seus familiares", afirmou a governadora Raquel Lyra.

A licitação tem o objetivo de suprir as necessidades de infraestrutura das unidades de saúde com mão de obra qualificada e o fornecimento de materiais de manutenção de maneira contínua.

"Esse processo é algo inédito no Estado. Infelizmente isso nunca ocorreu antes. O governo está com uma carteira de projetos estruturantes, acompanhados pela nossa área", disse o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques.

Ele acrescentou que o objetivo é padronizar a manutenção predial das emergências públicas. "O Estado nunca teve um contrato como esse. Também destacamos que, além das manutenções, há unidades que já passam por execução de reformas, como o Hospital da Restauração."

Entre os contemplados no processo, estão os hospitais Getúlio Vargas (R$ 9 milhões); Otávio de Freitas (R$ 15,8 milhões); Barão de Lucena (R$ 10,1 milhões); Agamenon Magalhães (R$ 15,4 milhões); Restauração (R$ 17,5 milhões); e Regional do Agreste (R$ 16,3 milhões).

"A manutenção das nossas unidades hospitalares é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes e profissionais de saúde. Nosso intuito é manter os nossos hospitais livres de pequenos problemas prediais, a fim de manter o ambiente mais adequado para cuidar melhor das pessoas", disse a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

O processo vai ocorrer de forma virtual, através da plataforma integrada de contratações públicas e gestão de bens e materiais de Pernambuco (www.peintegrado.pe.gov.br).

As empresas interessadas devem entregar suas propostas até as 10h do dia 1º de outubro – data da realização do pregão eletrônico. As propostas já podem ser realizadas pelas empresas no site do PE Integrado.

O processo de contratação para a manutenção predial dos hospitais em formato de pregão eletrônico faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado de execuções contratuais, com o objetivo de prestar atendimento imediato para as necessidades da gestão pública.

"A proposta é que os prestadores de serviço atendam às necessidades dos nossos hospitais de forma eficiente, para executar a manutenção com a mão de obra e os materiais necessários, nas partes estrutural, elétrica e hidráulica, bem como outras manutenções rotineiras que os prédios apresentem", ressalta o gerente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia da Secretaria de Administração, Romero Amorim.