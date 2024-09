Real Hospital Português comemora 169 anos de história e inovação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fundado em 1855, o Real Hospital Português (RHP) celebra, neste mês de setembro, 169 anos de dedicação à saúde e ao bem-estar da população. Ao longo de quase dois séculos, a instituição se consolidou como referência no Nordeste do País, ao ser reconhecida pela qualidade dos serviços, compromisso social, qualificação profissional e por oferecer um cuidado humanizado para os pacientes.

A comemoração dos 169 anos acontecerá na próxima quarta-feira (24), com uma programação especial. O início das comemorações acontecerá no Edifício Maria Fernanda, com a entrega de doações para a comunidade, seguindo o princípio da beneficência do RHP.

Em seguida, será realizada uma missa de ação de graças, celebrada pelo padre Arlindo na capela do hospital. As festividades continuam no Salão de Convenções Laura Areias, onde será realizada a solenidade oficial, reunindo a diretoria, profissionais de saúde, comunidade e convidados.

Setor de Transplante de Medula Óssea adulto e infantil do Real Hospital Português - Jailton Jr./JC Imagem

A cerimônia será uma oportunidade para celebrar a trajetória de conquistas e também anunciar os novos passos do hospital.

Entre as novidades celebradas neste ano, destaca-se a comemoração pelos 25 anos do Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO), um marco que reforça o trabalho do RHP em tratamentos de alta complexidade.

Durante a solenidade, também será apresentado o rebranding da marca e identidade visual da instituição.

No início deste mês, o hospital ampliou o serviço de emergência 24 horas para a unidade Boa Viagem, a fim de facilitar o acesso dos pacientes da Zona Sul do Recife a atendimentos emergenciais.

Além disso, em breve, será inaugurado um novo andar de consultórios na unidade Paissandu, área central da cidade, a fim de proporcionar conforto e conveniência aos pacientes.